ทำไม ผู้รักษาประตูราย่า ถึงเป็นนักเตะระดับตำนาน อาร์เซน่อล?

รายเรียนพิสูจน์แล้วว่า ในยุคใหม่ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่เซฟลูกยิงได้มากที่สุด แต่คนที่ทำให้ทีมไม่ต้องเผชิญกับการโดนยิงเลย เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ในฟุตบอลยุคใหม่ผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุด มันคือคนที่ทำให้ทีมไม่ต้องเผชิญกับการโดนยิงเลย
ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3 ฤดูกาล คำตอบนั้นชัดเจนผ่านถุงมือทองคำ 3 สมัยซ้อน และการยกระดับปืนใหญ่ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเกาะอังกฤษ อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จนี้..
ทำไมผู้รักษาประตูที่สูงเพียง 183 เซนติเมตร ถึงกลายเป็นจิ๊กซอว์ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าแท็กติกของอาร์เซน่อลไปตลอดกาล? สิ่งที่ ราย่า มอบให้ อาร์เซน่อล ไม่ใช่แค่การเซฟประตู แต่คือการบงการเกม จากแนวหลัง เขาไม่ได้เตะบอลยาวเพื่อสกัดพ้นตัว แต่เขาส่งบอลยาวด้วยเทคนิค Backspin ที่ทำให้ลูกบอลตกแล้วหยุดนิ่ง ช่วยให้แนวรุกอย่าง ซาก้า หรือ ฮาแวร์ตซ์ เล่นบอลง่ายขึ้
