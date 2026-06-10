ทำไมบัฟเฟตต์จึงไม่ตื่นตระหนกเมื่อตลาดหุ้นผันผวน

บัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเขามีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่า 60 ปี แต่แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มากมาย แต่เขาก็ยังไม่เคยตื่นตระหนกเมื่อตลาดหุ้นผันผวน
หากคุณเคยซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดเฟื่องฟู เพียงแต่ตื่นตระหนกและขายขาดทุน คุณก็รู้อยู่แล้วว่าอารมณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง จากพาดหัวข่าวล่าสุดที่เต็มไปด้วยความผันผวนของ ตลาดหุ้น เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะรู้สึกกังวล แต่ บัฟเฟตต์ ยังคงสงบสติอารมณ์ และค่อย ๆ สะสมเงินสดเป็นประวัติการณ์สำหรับการซื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำไมเขาถึงมั่นคงเมื่อคนอื่นตื่นตระหนก?
บัฟเฟตต์ไม่แพ้อารมณ์ "ผู้คนสัมผัสกับอารมณ์" เขากล่าว "อย่างไรก็ตาม คุณต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เฉยๆ เมื่อตัดสินใจลงทุน" แม้ว่าตลาดจะตกต่ำและดีดตัวขึ้นในปีนี้ บัฟเฟตต์เตือนนักลงทุนว่าอย่าคาดหวังว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเขา ความฉลาดทางอารมณ์-ความสามารถในการรับรู้และจัดการอารมณ์ของคุณเอง-คือสิ่งที่แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ไล่ตามเทรนด์ แม้ว่าทักษะการรับรู้อื่นๆ สามารถช่วยให้คุณอ่านงบดุลได้ แต่ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณตื่นตระหนกในการขายหรือซื้อฟองสบู่ บัฟเฟตต์ได้สร้างโชคลาภจากทักษะนี้ Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
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บัฟเฟตต์ ตลาดหุ้น ความฉลาดทางอารมณ์
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