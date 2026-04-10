ทำไมราคาน้ำมันไทยต้องอิงราคาสิงคโปร์? เจาะลึกกลไกราคาและค่าการกลั่น

วันนี้มาเจาะลึกประเด็นร้อนแรงเรื่องราคาน้ำมันไทย ทำไมต้องอิงราคาสิงคโปร์? และไขข้อข้องใจเรื่องค่าการกลั่นที่แพงเว่อร์ พร้อมวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
สวัสดีครับทุกท่าน วันเสาร์สบายๆ วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นร้อนแรงในสังคมไทย นั่นก็คือ ทำไม ราคาน้ำมัน ไทยจึงต้องอิงราคา สิงคโปร์ ? ผมได้รวบรวมข้อมูลและคำชี้แจงต่างๆ มาสรุปให้ฟังกันในวันนี้ครับ\กลไกราคาของน้ำมันนั้นมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันอย่างเสรีใน ตลาดโลก ราคาจึงถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในระดับสากล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ การกำหนด ราคาน้ำมัน ในประเทศจึงต้องสอดคล้องกับราคา ตลาดโลก เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งเกิดสงครามอ่าว
เรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบทุกชนิดพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันที หากประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันในประเทศให้สูงกว่าราคาตลาดโลก จะเกิดแรงจูงใจให้ผู้ค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อน้ำมันในประเทศไทย แล้วนำออกไปจำหน่ายต่อ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไหลออกของน้ำมันจากระบบในประเทศ และทำให้ผู้บริโภคชาวไทยต้องแบกรับภาระราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนอีกด้วย ในทางกลับกัน หากกำหนดราคาน้ำมันให้ต่ำกว่าราคาตลาดโลก แม้ว่าในระยะสั้นจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน แต่ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ทำให้ไม่คุ้มทุน ขณะเดียวกัน น้ำมันราคาถูกยังส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขาดแคลนน้ำมันในที่สุด และหากรัฐบาลต้องใช้งบประมาณเข้ามาอุดหนุน ก็จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังในระยะยาว การบิดเบือนราคาน้ำมันไม่ว่าจะในทิศทางใด ล้วนส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพของระบบพลังงานทั้งสิ้น ดังนั้น ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือ การกำหนดราคาให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดูแลค่าครองชีพของประชาชนและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว\เหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ก็คือ สิงคโปร์เป็น Trading Hub หรือศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ ราคาซื้อขายมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดโลก การอ้างอิงราคา (Benchmark) ในตลาดสิงคโปร์ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อมูลราคาที่โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่สามารถตั้งราคาตามอำเภอใจได้ ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบราคานำเข้าจากสิงคโปร์ได้โดยตรง หากมีการควบคุมราคา จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการนำเข้า และเมื่อเกิดวิกฤต โรงกลั่นอาจต้องหยุดการผลิตเนื่องจากขาดแคลนน้ำมันดิบจากตลาดโลก ตลาดน้ำมันไทยเป็นตลาดเสรี จึงจำเป็นต้องใช้กลไกตลาดสากล และใช้ราคาตลาดสิงคโปร์เป็นแหล่งอ้างอิง\อีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงในขณะนี้คือ “ค่าการกลั่น” ที่มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามอ่าว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ค่าการกลั่นอยู่ที่ประมาณลิตรละ 2 บาทกว่า เดือนมีนาคมอยู่ที่ 7 บาทกว่า และต้นเดือนเมษายนพุ่งขึ้นไปถึง 17 บาทกว่า ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือไม่? คำตอบจากกระทรวงพลังงานและโรงกลั่นน้ำมันคือ ค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรสุทธิของโรงกลั่น แต่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบ โดยอิงตามดัชนีตลาดโลก การซื้อขายจริงหน้าโรงกลั่นต้องแข่งขันกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ค่าการกลั่นยังไม่ได้หักต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพรีเมียมน้ำมันดิบ (Crude premium) ซึ่งประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบมีการบวกค่าพรีเมียมสงครามเข้าไปด้วย ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ซึ่งปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น ภาษี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าพลังงาน ค่าซ่อมบำรุง ค่าเสื่อมราคา เงินลงทุนปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ต้นทุนทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และค่าบริหารความเสี่ยงด้านราคา เป็นต้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่รับฟังได้ ผมคิดว่ารัฐบาลควรเจรจากับโรงกลั่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทางลดค่าการกลั่นลงมา ไม่ใช่การใช้กฎหมายเก่าๆ มาบังคับ และรีบออกมาประกาศว่าลดค่าการกลั่นได้ในทันที สิ่งสำคัญที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือ การสร้างคลังน้ำมันสำรองเพื่อความมั่นคงให้เพียงพอ เนื่องจากโรงกลั่นมีข้อจำกัดด้านถังจัดเก็บ หากไม่ดำเนินการเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นปัญหางูกินหางในยามวิกฤ
