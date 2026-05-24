ทำเนียบขาวอนุมัติงบ $9,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเงินลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI computing ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลน chip ขั้นสูงของ Nvidia ที่ CIA และ NSA ต้องใช้รันระบบ AI รัฐบาลสหรัฐฯ และ Anthropic กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำสัญญาลับที่จะให้ NSA ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Anthropic รวมถึงโมเดลใหม่ล่าสุดชื่อ ‘ Mythos ’ โดยสัญญาจะมีการห้ามนำ AI ไปใช้กับข้อมูลของชาวอเมริกันข่าวนี้ส่งผลเชิงบวกต่อตลาด AI และสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม โดยเฉพาะ Nvidia ที่เป็นผู้จัดหา chip หลักของโลก การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ลงทุน $9,000 ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สะท้อนความมั่นใจระดับสูงสุดที่เราเคยเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกในระดับมหภาคที่หนุนตลาดเทคโนโลยีและคริปโตในระยะกลา.
AI Government Investment Nvidia Anthropic Mythos Contract Security Ethics Ethics In AI
