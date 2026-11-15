ทำนายดวงรายวันตามวันเกิด: ลายมือการเงิน ความรัก และงาน
รวมดวงชะตารายวันแยกตามวันเกิด 20-26 พฤศจิกายน 2024 จากนายไพ่ยิปซี วิเคราะห์การเงิน ความรัก สุขภาพ และการทำงานแบบเจาะลึก
นายไพ่ยิปซี หรือ ศาสตราจารย์แห่งตัวเลข ผู้เชี่ยวชาญด้าน ฮวงจุ้ยโหงวเฮ้ง ในสไตล์ธรรมชาติ ได้ทำการ ทำนายดวง ชะตารายวันสำหรับบุคคลที่เกิดในวันต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 26 พฤศจิกายน 2024 โดยครอบคลุมด้านหลักๆ ได้แก่ การเงิน ความรัก สุขภาพ และการทำงาน พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางในการเสริมดวงชะตา เช่น การใช้ใบเสร็จจาก เซเว่น อีเลฟเว่น หรือการพึ่งพาญาติผู้ใหญ่
บุคคลเกิดวันจันทร์: ความใจอ่อนกับโชคลาภ
นายไพ่ยิปซี ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้มีการเงินที่ไหลออกต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากความใจอ่อน แต่สามารถรับโชคลาภจากอายุวัน เดือน ปีเกิดของคุณแม่ได้ ส่วนความรักมีการไม่ตรงกันต้องใช้เวลาในการพูดคุย ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักจากผู้ใหญ่ที่แนะนำAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
ด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่ต้องดูแลตนเองอยู่เสมอ ส่วนการทำงานยังคงมีปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แม้จะมีคนยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ก็ควรคิดน้อยลง การเงินมีการใช้จ่ายตลอดเวลารวมไปถึงปัญหาการซ่อมแซมแก้ไขที่ต้องใช้เวลา
บุคคลเกิดวันอังคาร: การเปลี่ยนแปลงงานและการเงิน
นายไพ่ยิปซี ระบุว่าบุคคลที่เกิดวันอังคารมีการเงินที่ต้องตามแก้ไขหรือขอความช่วยเหลือ แต่จะได้รับผลดี โดยสามารถรับโชคลาภจากศาสตร์แห่งเวลา ส่วนความรักมีปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกันต้องใช้เวลาตามง้อ ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่ที่อายุห่างกันหลายปี
ด้านการงานมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องคำพูดและการจัดการ หรือต้องควบคุ่มหลายตำแหน่ง ทั้งงานประจำและงานช่วยเหลือ ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนในเครื่องแบบอายุมากกว่าที่มาช่วยเหลือ การเงินมีปัญหาวนเวียนต้องใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นแต่ยังหาเงินได้ตลอด
บุคคลเกิดวันพุธ: รับผิดชอบดูแลครอบครัว
นายไพ่ยิปซี อธิบายว่าบุคคลที่เกิดวันพุธมีการรับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาในครอบครัว ส่วนความรักมีปัญหาเรื่องความน้อยใจหรือคิดเล็กคิดน้อยรอการง้อ ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่าที่ชอบจุกจิกขี้บ่น
ด้านสุขภาพระวังเรื่องช่องท้อง จุกเสียดในกระเพาะ กินอาหารเป็นเวลา และเครียดน้อยลง ส่วนการทำงานต้องขยันมากขึ้น ผลักดันในความรับผิดชอบมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด แต่พร้อมจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้น การเงินมีการคำนวณและใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น
บุคคลเกิดวันพฤหัสบดี: การรอคอยและสุขภาพ
นายไพ่ยิปซี ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีมีการงานที่รอการเรียกตัวหรือการทำอะไรรวมไปถึงสอบได้แล้วแต่ยังไม่เรียกสักที ต้องใช้ความใจเย็น ส่วนความรักมีการขัดแย้งเพราะความน้อยใจหรือคิดเล็กคิดน้อย ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่า
ด้านสุขภาพระวังเกี่ยวกับช่องท้อง จุกเสียดในกระเพาะ กินอาหารเป็นเวลา รวมถึงความเครียดน้อยลง ใช้เวลาพักผ่อนอาการจะดีขึ้น ส่วนการทำงานต้องขยันมาก ๆ เรียนรู้และผลักดันในความรับผิดชอบมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด การเงินคำนวณเรื่องเงินอยู่ตลอดยอมใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
บุคคลเกิดวันศุกร์: การซ่อมแซมและรอการรักษา
นายไพ่ยิปซี ระบุว่าบุคคลที่เกิดวันศุกร์มีการเงินหมุนอยู่ตลอด พอมีเงินเข้ามากก็ดีใจ ใช้จ่ายอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน มีโชคลาภกับใบเสร็จใบบิล จากค่าน้ำค่าไฟให้โชค ส่วนความรักพยายามช่วยเหลือกันทำทุกสิ่งทุกอย่าง สร้างความสุขให้กับทุกคน โดยเฉพาะพาครอบครัวไปกิน ไปใช้เพื่อเพิ่มความสุข
ด้านสุขภาพยังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องรอการรักษา บางคนถึงเกี่ยวข้องกับผ่าตัด รวมถึงอาการพักฟื้นหลังเจ็บป่วยมาตลอด ส่วนการทำงานพยายามอดทน ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานให้ดีขึ้น พยายามผลักดันให้ตัวเองขยันมากขึ้น ส่วนคนโสดจะพบรักกับผู้ใหญ่ที่ใจร้อนสักนิดแต่ก็รักจริง
บุคคลเกิดวันเสาร์: ปัญหาท้องผูกและโรคประจำตัว
นายไพ่ยิปซี อธิบายว่าบุคคลที่เกิดวันเสาร์มีการเงินหมุนเรื่องการเงินอยู่ตลอด พอมีเงินเข้ามากก็ดีใจ ใช้จ่ายอยู่ตลอดเช่นกัน มีโชคลาภกับใบเสร็จใบบิลจากค่าน้ำค่าไฟให้โชค ส่วนความรักพยายามช่วยเหลือกันทำทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความสุขให้กับทุกคน โดยเฉพาะพาครอบครัวไปกินไปใช้เพื่อเพิ่มความสุข
ด้านสุขภาพยังคงมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียหรือเกี่ยวข้องกับลำไส้ และต้องระมัดระวังความดัน รวมถึงโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ส่วนคนโสดจะมีพ่อสื่อแนะนำให้อรู้จักกับใครสักคน ใช้เวลาในความสัมพันธ์ การงานพยายามอดทนซ่อมแซมแก้ไขปัญหาและมีความอดทนให้ได้
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