ทาเครุ เซกาวา พร้อมดึง 'ซุปเปอร์เล็ก' ล้างตา หาก 'รถถัง' ไม่พร้อมชก ย้ำไฟต์ 29 เม.ย.คือไฟต์สุดท้าย

ทาเครุ เซกาวา เปิดเผยว่าได้มีการหารือถึงการใช้ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เป็นตัวแทนหาก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไม่สามารถชกได้เนื่องจากปัญหาทางกฎหมาย พร้อมประกาศว่าไฟต์วันที่ 29 เมษายนนี้คือไฟต์สุดท้ายของอาชีพนักมวย
ทาเครุ เซกาวา นักชกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตการแข่งขันของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สถานการณ์ทางกฎหมายของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ คู่ปรับสำคัญยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ ทาเครุได้กล่าวว่าทีมงานของเขามีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการดึง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นัก มวย ไทยมากฝีมือ เข้ามาเป็นคู่ชกแทน หาก รถถัง ไม่สามารถขึ้นชกได้ตามกำหนดการเดิม ซึ่งการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเผชิญหน้ากับนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในพิกัดน้ำหนักเดียวกัน และ ซุปเปอร์เล็ก ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุด เนื่องจากเคยเอาชนะทาเครุมาแล้วในการแข่งขันก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม 2567 ทาเครุ เซกาวา ยืนยันว่าการแข่งขันในวันที่ 29 เมษายนนี้ ถือเป็นไฟต์สุดท้ายในเส้นทางนักสู้ของเขา เนื่องจากสภาพร่างกายของเขาได้ถึงขีดจำกัดแล้ว เขาต้องการที่จะปิดฉากอาชีพการชกของตนเองด้วยชัยชนะเหนือ รถถัง หรือ ซุปเปอร์เล็ก เพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตนเองอีกครั้งหนึ่ง และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับแฟนๆ ที่ติดตามเขามาตลอดหลายปี ทาเครุยังได้แสดงความหวังว่าชัยชนะของเขาจะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการ มวย ไทย และเปลี่ยนความสนใจของโลกให้มาอยู่ที่การ อำลาสังเวียน ของเขาแทน โดยการแข่งขันนี้จะได้รับการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Fuji TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์หลักของญี่ปุ่น ทำให้เขามีโอกาสที่จะปิดฉากอาชีพการชกต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับนัก กีฬา คนหนึ่ง การตัดสินใจของ ทาเครุ เซกาวา ในการพิจารณา ซุปเปอร์เล็ก เป็นคู่ชกสำรอง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เขายังคงให้ความสำคัญกับการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด และต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆ ไฟต์ที่เขาขึ้นชก นอกจากนี้ การที่เขาเลือกที่จะประกาศ อำลาสังเวียน หลังจากการแข่งขันนี้ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความตระหนักถึงสภาพร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่นัก กีฬา อาชีพควรมี ทาเครุ เซกาวา ได้สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จมากมายในวงการ มวย และการ อำลาสังเวียน ของเขาในครั้งนี้ จะเป็นที่จดจำของแฟนๆ ทั่วโลกอย่างแน่นอน การแข่งขันครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ทาเครุ เซกาวา ไม่เพียงแต่ในแง่ของผลการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างตำนานบทสุดท้ายของเขาในฐานะนักสู้ด้ว.
ทาเครุ เซกาวา รถถัง จิตรเมืองนนท์ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ONE Samurai มวย อำลาสังเวียน
