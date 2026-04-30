ทายาท Cartier ถูกจำคุก 8 ปี ฐานลักลอบเปิดแพลตฟอร์มเทรดคริปโทฯ ฟอกเงินค้ายาเสพติดมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์

Maximilien de Hoop Cartier ทายาทตระกูลเครื่องประดับแบรนด์หรู Cartier ถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 8 ปี หลังจากถูกพบว่าได้ลักลอบเปิดแพลตฟอร์มเทรดคริปโทเคอร์เรนซีแบบ OTC โดยไม่มีใบอนุญาต และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงถึง 470 ล้านดอลลาร์
Maximilien de Hoop Cartier ทายาทตระกูลเครื่องประดับแบรนด์หรู Cartier ถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 8 ปี หลังจากถูกพบว่าได้ลักลอบเปิดแพลตฟอร์มเทรด คริปโทเคอร์เรนซี แบบ OTC โดยไม่มีใบอนุญาต และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ฟอกเงิน ข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงถึง 470 ล้านดอลลาร์ แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับการ ฟอกเงิน จากการ ค้ายาเสพติด โดยมีกระบวนการดำเนินการที่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการรับ คริปโทเคอร์เรนซี แล้วแปลงเป็นเงินสด จากนั้นฝากเข้าบัญชีบริษัทบังหน้าที่มีการปลอมแปลงเอกสารและโกหกเรื่องระบบ KYC และ AML ก่อนจะโอนเงินผ่านเครือข่ายธนาคารในสหรัฐฯ และส่งต่อไปยังประเทศโคลอมเบียในที่สุด นอกจากโทษจำคุกแล้ว ศาลยังสั่งริบทรัพย์สินมูลค่า 2.
36 ล้านดอลลาร์ และอายัดบัญชีธนาคารของบริษัทบังหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ การสืบสวนพบว่า Maximilien de Hoop Cartier ได้ใช้บริษัทบังหน้าหลายแห่งในสหรัฐฯ เพื่อเปิดบัญชีธนาคารมากกว่าสิบบัญชี โดยอ้างธุรกิจปลอมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และงานสิ่งพิมพ์ แต่จริง ๆ แล้วถูกใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ โดยมีการใช้เอกสารปลอม เช่น สัญญาใบแจ้งหนี้ และบันทึกธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการยอมรับสารภาพในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงธนาคาร ซึ่งทำให้ศาลมีเหตุผลที่จะพิพากษาโทษจำคุกและริบทรัพย์สินตามที่กล่าวมา คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส ที่อัยการได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหา 88 ราย รวมเยาวชน 10 ราย ในคดีลักพาตัวและกรรโชกทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของคริปโทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการสืบสวนอย่างน้อย 12 คดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินผ่านระบบคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งทำให้เห็นถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวในปัจจุบั
Maximilien De Hoop Cartier คริปโทเคอร์เรนซี ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cartier ประกาศตั้ง “V BTS” เป็นแอมบาสเดอร์คนล่าสุดCartier ประกาศตั้ง “V BTS” เป็นแอมบาสเดอร์คนล่าสุด พร้อมตำแหน่งเฟซคนใหม่ของคอลเลคชั่น Panthère de Cartier TAEHYUNGxCartier
Read more »
คาร์เทียร์แต่งตั้ง “V” แห่งวง BTS ขึ้นแท่นแอมบาสเดอร์คนล่าสุดCartier แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติฝรั่งเศส ประกาศแต่งตั้ง “วี” สมาชิกวง BTS หนึ่งในป๊อปไอคอนและนักร้องชื่อดังชาวเกาหลี ผู้สามารถถ่ายเสน่ห์อันน่าค้นหาดังเสือแพนเตอร์ ของคาร์เทียร์ในคอลเลคชั่น Panthère de Cartier อย่างสมเกียรติ BTSV SanookMen Sanook
Read more »
'นาฬิกาหรู' ยังไม่ฟื้น! แบรนด์ไฮเอนด์กอดคอร่วง ‘Cartier’ มาแรง ราคาปรับเพิ่มส่องความเคลื่อนไหวของบรรดานาฬิกาหรู เมื่อราคาของแบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Rolex และ Patek Philippe ร่วงต่อเนื่องในตลาดนาฬิกามือสอง แต่ราคาของแบรนด์ระดับรองลงมาอย่าง Cartier กลับปรับตัวขึ้นแทน
Read more »
ทายาท Cartier แบรนด์ลักชูชื่อดังจากฝรั่งเศส ถูกจับกุมหลังพบว่าแอบฟอกเงินผ่านการใช้ USDTเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ฯ (DoJ) ได้เข้าทำการจับกุม Maximilien de Hoop Cartier
Read more »
แว่นตา Cartier ราคาและความคุ้มค่าที่คุณควรรู้แว่นตา Cartier ถือเป็นหนึ่งในไอเทมแฟชั่นระดับไฮเอนด์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนรักแบรนด์เนมหรูและผู้ที่ต้องการแว่นตาคุณภาพสูง ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ วัสดุพรีเมียม และเทคโนโลยีการผลิตที่ประณีต แว่นตา Cartier ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับมีราคา ใช้เสริมลุค แต่ยังเป็นการลงทุนในคุณภาพและสไตล์ที่เหนือระดับ ทำไมแว่นตา Cartier...
Read more »
กำไล Cartier เมื่อความสวยงามกลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้เมื่อพูดถึงเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ชื่อของ “Cartier” มักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำไล Cartier ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับที่สวยงาม
Read more »