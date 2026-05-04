ทายาทการเมืองครองสภา: เปิดโผพี่น้อง สส. ที่ได้รับเลือกเข้าสภาชุดที่ 27

สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มี สส.ที่เป็นลูกหลานนักการเมืองจำนวนมาก สะท้อนถึงอิทธิพลของตระกูลการเมืองในระบบการเมืองไทย
การเมือง ไทยกับคำว่า “บ้านใหญ่” ยังคงเป็นของคู่กันแบบแยกกันไม่ออก และไม่แปลกหากมีใครจะบอกว่า “ตระกูล การเมือง ” มีการจัดวาง “ทายาท” ไว้สืบทอดมรดกทาง การเมือง จากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป การได้รับเลือกเข้าสภาต้องอาศัยความไว้วางใจจากประชาชน การสืบทอดตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากผู้สมัครขาดความสามารถ ขาดผลงาน และไม่เป็นที่รักของคนในพื้นที่ โอกาสที่จะได้รับเลือกก็เป็นไปได้ยาก สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีคู่ “พ่อกับลูก” หรือ “แม่กับลูก” เป็น สส.
พร้อมกันกว่า 10 คู่ และยังมี สส. ที่มีความสัมพันธ์เป็นพี่กับน้องจากครอบครัวเดียวกันอีกจำนวนมาก หนึ่งในคู่พี่น้องตระกูลดังที่ได้รับเลือกเป็น สส. พร้อมกันในปี 69 คือ “เผดิมชัย กับ อนุชา สะสมทรัพย์” จากพรรคภูมิใจไทย ทั้งสองคนเป็น สส.
มาอย่างยาวนาน และเป็นเจนเนเรชั่นแรกของ “บ้านใหญ่สะสมทรัพย์” ซึ่งเคยมีพี่น้อง 4 คนเป็น สส. และรัฐมนตรี ได้แก่ “ไชยา-ไชยยศ-เผดิมชัย และ อนุชา” ทั้ง “เผดิมชัย” และ “อนุชา” เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว ในครั้งนี้ “เผดิมชัย” ได้พาน้องชาย “อนุชา” ลูกชาย พ. อ.
สุชาติ และหลานชาย “พาณุวัฒน์” เข้าสภาพร้อมกัน โดย “เผดิมชัย” เป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้เข้าสภาเป็นสมัยที่ 9 ส่วน “อนุชา” เป็น สส. แบบแบ่งเขต ได้เข้าสภาเป็นสมัยที่ 4 นอกจากนี้ “อนุชา” ยังเคยเป็น สว. ด้วย 1 สมัย ในปี 2549 อีกคู่หนึ่งจากพรรคเพื่อไทยคือ “จิราพร กับ ชญาภา สินธุไพร” สส.
จากจังหวัดร้อยเอ็ด โดย “จิราพร” หรือ สส. น้ำ เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกฯเศรษฐา ทวีสิน และเป็นบุตรสาวคนโตของ “นิสิต” อดีต สส. ร้อยเอ็ด และ “เอมอร สินธุไพร” อดีต สส. ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทย โดย “จิราพร” เป็น สส.
มาแล้ว 3 สมัย ส่วน “ชญาภา” น้องสาว เป็น สส. มาแล้ว 2 สมัย ยังมีพี่น้องอีกหลายคู่ที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ เช่น “ชัยชนะ กับ พิทักษ์เดช เดชเดโช” จากพรรคประชาธิปัตย์ โดย “ชัยชนะ” ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นรองหัวหน้าพรรค ขยับขึ้นมาเป็น สส.
บัญชีรายชื่อเป็นครั้งแรก หลังจากเป็น สส. เขตมาแล้ว 2 สมัย ส่วนน้องชาย “พิทักษ์เดช” เป็น สส. มาแล้ว 2 สมัย ทั้งคู่เป็นบุตรของ “วิฑูรย์ เดชเดโช” อดีตนายกอบจ. นครศรีธรรมราช และ “กนกพร เดชเดโช” อดีตนายกอบจ.
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมี “ภราดร-กรวีร์ ปริศนานันทกุล” ทายาทการเมืองของ “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” อดีต สส. อ่างทอง 9 สมัย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง โดย “ภราดร” เป็น สส. อ่างทองมาแล้ว 5 สมัย และเคยเป็นรองประธานสภา ส่วน “กรวีร์” เป็น สส.
มาแล้ว 4 สมัย และได้รับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล นอกจากนี้ยังมี “มณเฑียร กับ นันทนา สงฆ์ประชา” จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ชัยนาทที่ครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน และ “สัมพันธ์-อามินทร์ มะยูโซะ” คู่พี่น้อง สส. จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ พรรคกล้าธรรม ปิดท้ายด้วยพี่น้อง “ตระกูลขาวทอง” ทายาทการเมืองของ “เดชอิศม์” ซึ่งเป็นคู่เดียวที่เป็น สส.
พี่น้องที่อยู่ต่างพรรคกัน การปรากฏตัวของทายาทนักการเมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการเมืองไทยที่ยังคงผูกพันกับตระกูลและเครือข่ายทางการเมือ
