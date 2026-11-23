ทายาทเฮียง พิมพ์ศรี ร้อง ผวจ.ขอนแก่น หยุดโอนที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
ทายาทนายเฮียง พิมพ์ศรี นำทีมผู้จัดการมรดกรวมถึงอดีตข้าราชการพระพุทธศาสนา ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจสอบกระบวนการโอนที่ดินวัดป่าอดุลยาราม พร้อมแจ้งความอาญาคดีแจ้งความเท็จและยึดถือครอบครองทรัพย์สินผู้อื่น โดยระบุคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 14.00 น. นางชมมณี น้อยจันทร์ หรือ ป้าดา พร้อมด้วย นางบัวไข สรสมุทร ผู้จัดการมรดกของ นายเฮียง พิมพ์ศรี และนายวรเดช ช่างบุ อดีตผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการโอนที่ดินในเขตพื้นที่ วัดป่าอดุลยาราม
รายละเอียดคดียังอยู่ชั้นศาลฎีกา
นางชมมณี น้อยจันทร์ หรือป้าดา ผู้จัดการมรดกที่ดินในจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางติดตามความคืบหน้าของหนังสือร้องขอเพิกถอนการทำนิติกรรมที่ดินโฉนดเลขที่ 61945 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 21 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา นางป้าดาได้ออกมายืนยันชัดเจนว่า คดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และยังมิได้มีการพิพากษาสิ้นสุดลงตามกระบวนการยุติธรรม จึงไม่อาจมีการโอนเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
ในการให้สัมภาษณ์ นางป้าดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการทำนิติกรรมโอนที่ดินครั้งล่าสุดว่า กระบวนการดังกล่าวขาดความโปร่งใสและไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยไม่มีการเรียกทายาทผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และไม่ได้นำเอาหนังสือคัดค้านที่ทายาทได้ยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินในจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 มาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
ผู้ร้องเรียนชี้เอกสารอ้างวัดไม่มีหลักฐานรองรับ
นายวรเดช ช่างบุ อดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายประยุทธ ประเทศเสนา หรือมหาหมี และนายอนันตชัย ไชยเดช รวมถึงพระสุพัตร์ ซึ่งไม่ใช่เจ้าอาวาสแต่ได้ทำการอ้างตัวเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยึดถือครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นและแจ้งความเท็จ
ทั้งนี้นางบัวไข สรสมุทร ในฐานะผู้จัดการมรดกที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งศาลจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมติดตามการร้องเรียนครั้งนี้ด้วย โดยระบุถึงสถานะของที่ดินพิพาทว่า คดียังคงอยู่ในภาวะค้างพิจารณาของศาลฎีกา และมีกำหนดนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 ธันวาคม 2569 การดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินดังกล่าวในช่วงเวลาที่คดียังค้างอยู่จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบยุติธรรม
การฟ้องคดีแจ้งความเท็จและข้อกล่าวหาใหม่
ด้านอัยการได้ยื่นฟ้องคดีแจ้งความเท็จต่อ นางบัวไข สรสมุทร แล้ว โดยเกี่ยวข้องกับคดีโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความรุนแรงของข้อพิพาทในคดีนี้ นางป้าดาได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าแจ้งความเพิ่มเติมในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ของทายาท และการทำนิติกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์ในมรดกของนายเฮียง พิมพ์ศรี ให้ตกไปสู่ทายาทผู้ชอบธรรมตามคำสั่งศาล
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