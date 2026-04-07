ทางออกในสงคราม: บทบาทของผู้นำโลกและองค์กรเก่าแก่

ทางออกในสงคราม: บทบาทของผู้นำโลกและองค์กรเก่าแก่
สงครามผู้นำโลกองค์กรเก่าแก่
📆4/7/2026 9:52 PM
📰Thairath_News
วิเคราะห์สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศ บทบาทของผู้นำระดับโลก และองค์กรเก่าแก่ในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้โลกเข้าสู่ภาวะล่มสลาย

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งโดยการเลือกตั้งในวาระ 4 ปี หรือ 8 ปี หลังจากนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง รัฐบาลมีหน้าที่รักษาฐานเสียงและดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและโลก แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทำให้การทำงานอาจไม่เต็มที่ โลกยังคงอยู่ได้ด้วยองค์กรหลักหลายแห่งที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี และมีนโยบายที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันไป องค์กรเหล่านี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นด้านบวก ตัวอย่างเช่น ในกรณี สงคราม ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่าน

ตามทัศนคติของนักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งในระยะเวลาสั้นๆ จะเน้นไปที่การเอาชนะกันเท่านั้น เปรียบเสมือนทฤษฎีเกมที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายแพ้ องค์กรที่ยาวนานและมีอิทธิพลต่อโลก จะไม่มองเพียงแค่ทฤษฎีเกม แต่จะพยายามหาทางออกให้กับคู่ขัดแย้งเสมอ ในสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น โดนัลด์ ทรัมป์ หรือ พีท เฮกเซธ อาจจะมองสถานการณ์ไม่ออก แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานจะมองถึงทางออกที่ทำให้ทั้งอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอล สามารถหาทางออกร่วมกันได้ อิหร่านเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนาน จากการพูดคุยกับชาวอิหร่านบางท่านมองว่า อาจจะต้องมีการมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับทรัมป์ เพื่อไม่ให้เสียหน้า และเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนบางกลุ่มในอิหร่าน บางกลุ่มอาจมองว่า ควรให้สหรัฐฯ บุกเข้ามาในอิหร่านในรูปแบบที่ไม่เสียกำลังพลมากนัก แต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก หนทางที่เป็นไปได้คือการให้อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน หรือตุรกี เข้ามายึดครองดินแดนบางส่วนของอิหร่าน แต่หากเป็นตุรกี ท่านเออร์โดกันคงไม่ยอม อาร์เมเนียก็คงเป็นไปไม่ได้ ทางเดียวที่เป็นไปได้คือ อาเซอร์ไบจาน เข้ามายึดครองดินแดนบางส่วนของอิหร่านในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้ทรัมป์สามารถประกาศชัยชนะได้ นี่อาจเป็นทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่ยืดเยื้อจนเศรษฐกิจโลกพังทลาย ไม่มีใครทราบความคิดของปูตินอย่างแน่ชัด แต่ผมเชื่อว่าปูตินอาจมองในลักษณะเดียวกัน หรือแม้แต่สี จิ้นผิงก็ตาม สิ่งที่ผมต้องการสรุปคือ ผู้นำระดับโลกที่มีประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน จะพยายามหาทางออกที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับผมแล้ว ทรัมป์เกรงใจปูตินและสี จิ้นผิง แม้จะไม่แสดงออกอย่างเปิดเผย แต่ก็มีความเกรงใจกัน ภายในทุกประเทศจะมีองค์กรซ้อนองค์กร รัฐเก่าแก่ซ้อนรัฐใหม่ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำไม่ให้โลกถึงกาลล่มสลาย เช้าวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2026 มีผู้ใหญ่จากฝ่ายรัสเซียมาพูดคุยถึงการประสานความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐฯ และอิสราเอล เพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง และหาทางออกที่ทุกฝ่ายสามารถเดินลงมาได้อย่างสง่างาม ผมเองไม่รู้เรื่องนี้มากนัก ก็นั่งฟังเฉยๆ เมื่อกลับถึงบ้านก็นอนคิดว่าอะไรที่เป็นไปได้บ้าง เรื่องความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ครั้งหนึ่ง ผมต้องผ่าตัดสุนัขจรจัดที่ซอยอ่อนนุช 86 ซึ่งเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ในกองขยะ และถูกทำร้ายจนขาหลังหัก ต้องลากก้นจนเป็นแผล หนอนไชเต็มก้น และต้องผ่าตัดเอาขาหลังสองข้างออก เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เราได้ผ่าตัดสุนัขหลายตัว จึงจัดการร้องเพลงที่ร้านอาหารเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล เพียงแค่โพสต์ไปก็มีผู้คนให้ความร่วมมือ ทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรี มีผู้เสนอตัวจากหลายเชื้อชาติ ทั้งรัสเซีย จีน อเมริกัน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างทางอุดมการณ์ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ระหว่างชาวรัสเซีย อเมริกัน และอิสราเอล ว่าสงครามสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า หากสงครามจบช้า ผู้คนจะไม่ตายเพียงเพราะการสู้รบเท่านั้น แต่จะตายเพราะความอดอยากขาดแคลน ซึ่งองค์กรเก่าแก่นานาชาติที่มีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างสูงกังวลในเรื่องนี้ ผมเองไม่รู้เรื่องอะไรมากนัก ก็นั่งฟังและตอบรับตามประสาเด็กบ้านนอก นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย songlok1997@gmail.com คลิกอ่านคอลัมน์ “เปิดฟ้าส่องโลก” เพิ่มเติ

สงคราม ผู้นำโลก องค์กรเก่าแก่ สหรัฐอเมริกา อิหร่าน อิสราเอล ความขัดแย้ง การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจโลก ความร่วมมือ

 

