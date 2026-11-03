ทัพไทยพัฒนาถนนลูกรังอุบลฯ ยกระดับคมนาคมพื้นที่รับผิดชอบ นพค.56
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 โดย นทพ. จัดกำลังพลและเครื่องจักรกลปรับปรุงถนนลูกรังยาว 2 กิโลเมตร ในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและสนับสนุนภารกิจกองกำลังสุรารีอย่างเต็มรูปแบบ
วันที่ 3 ตุลาคม 2569 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 (นพค.56) ภายใต้การควบคุมบัญชาการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ได้ดำเนินการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการช่าง พร้อมด้วยยานพาหนะและเครื่องจักรกลหลากหลายประเภท ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมุ่งเน้นภารกิจสนับสนุน กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) อย่างใกล้ชิด
พัฒนาถนนลูกรัง 2 กม. น้ำยืน อุบลราชธานี
การดำเนินการในครั้งนี้มีการเร่งปรับปรุงเส้นทางลำลองให้เป็นถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดความกว้าง 4 เมตร มีความยาวรวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่โดยรอบAlso readเลือกตั้ง66: นิด้าโพลเผยคนกรุง25.08%หนุนพิธาเป็นนายกฯ
สนับสนุนการเคลื่อนพลกองกำลังสุรนารี
นอกจากการให้บริการประชาชนทั่วไปแล้ว การสร้างและปรับปรุงถนนเส้นนี้ยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารี ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความมั่นคงในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค
ใช้นวัตกรรมช่างและพัฒนาทรัพยากร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามุ่งมั่น utilizes กำลังพล เครื่องจักรกล และขีดความสามารถด้านงานช่างเข้ามาพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เพียงแต่เสริมสร้างความพร้อมด้านคมนาคมเท่านั้น แต่ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของกองทัพไทยในการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น
การปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในอำเภอน้ำืนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดปัญหาการคมนาคมในช่วงฤดูฝน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ง่ายขึ้น ทำให้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสะดวกสบายและมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นตามเป้าหมายของหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติและแผนงานระยะยาว
สำหรับการดำเนินการในอนาคต หน่วย นพค.56 จะยังคงรักษาคุณภาพงานและติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางถนนนี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยจะยังคงบูรณาการภารกิจด้านทหารและการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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