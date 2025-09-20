ทัพโต๊ะเล็กไทยพร้อมบู๊! ลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก

ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแย่งตั๋วสู่รอบสุดท้ายที่อินโดนีเซีย ภายใต้การคุมทีมของ มิเกล โรดริโก้ พร้อมประกาศรายชื่อ 14 ผู้เล่น
เตรียมตัวให้พร้อม! แฟน ฟุตซอล ชาวไทยห้ามพลาด การแข่งขัน ฟุตซอล ชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AFC Futsal Asian Cup 2026 Qualifiers) รอบคัดเลือก ที่จะระเบิดความมันส์ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2568 ณ ยิมเนเซียม สนาม กีฬา กลาง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ทัพโต๊ะเล็ก ทีมชาติไทย (อันดับ 11 ของโลก - 1324.77 คะแนน) เตรียมลงสนามเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าในกลุ่มบี ร่วมกับ เกาหลีใต้ (อันดับ 73 ของโลก - 980.
88 คะแนน), บาห์เรน และ บรูไน โดยมีตั๋วสู่รอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเป็นเดิมพัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2026 สำหรับรอบคัดเลือกนี้ จะคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่ม 8 กลุ่ม และทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 7 จาก 8 กลุ่ม ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายต่อไป ความเข้มข้นของการแข่งขันอยู่ที่การแย่งชิงตั๋วสู่รอบสุดท้าย ซึ่งทีมอันดับ 2 จาก 7 สายที่มี 4 ชาติในแต่ละสาย จะต้องนำผลงานที่พบกันมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาทีมที่ดีที่สุด 7 ทีม เพื่อเข้าร่วมรอบสุดท้ายต่อไป\การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมชาติไทย ภายใต้การนำทีมของ มิเกล โรดริโก้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ได้คัดเลือกผู้เล่น 14 คนสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากผู้เล่นทุกคนต่างแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมกว่า 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โรดริโก้ กล่าวว่า “การตัดตัวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้เล่นทุกคนต่างแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการเก็บตัวในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มันไม่ง่ายเลยที่จะเลือกผู้เล่น 14 คนสุดท้าย แต่ผมคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผู้เล่นทุกคนต่างทำผลงานได้ในระดับสูงตลอดช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา” พร้อมทั้งขอแรงสนับสนุนจากแฟนบอลชาวไทยอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะในการทำศึกครั้งสำคัญนี้ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจ ไทย พบ บรูไน ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. และ ไทย พบ เกาหลีใต้ ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. การแข่งขันในครั้งนี้จะมอบความสนุกสนานให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมชาติไทยต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างเกาหลีใต้ ซึ่งการแข่งขันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของทีมชาติไทยในการก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ\นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยยังรวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับคู่แข่งแต่ละทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีมคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนการเล่น การแข่งขันในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมชาติไทยในทุกๆ ด้าน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬาและทีมงานโค้ช การเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีความสามารถสูง การขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่าง อิบบา (ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม) ที่ได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความสูญเสียที่น่าเสียดาย แต่ทีมชาติไทยก็ยังคงมีขุมกำลังที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเป้าหมายในการเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ รายชื่อผู้เล่น 14 คนสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม), อิทธิชา ประภาพันธ์ (สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม), อัมรินทร์ เอกาพันธ์ (สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม), อลงกรณ์ จันทร์พร (สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม) และผู้เล่นแนวรุกอนันตชัย ปราบวงษา (สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม) เป็นต้น แฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ฟรี เพื่อร่วมลุ้นและส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี
