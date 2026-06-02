ทัพภาค 2 แฉทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด-ดัดแปลงเพิ่มอานุภาพ หน้าแนวช่องบก ไทยวางลวดหนามสำเร็จที่โค้งผักบุ้ง

กองทัพภาค 2 แฉทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด-ดัดแปลงเพิ่มอานุภาพ หน้าแนวช่องบก ไทยวางลวดหนามสำเร็จที่โค้งผักบุ้ง ทัพภาค 2 แฉ ทหารกัมพูชา วางทุ่นระเบิด หน้าแนวการวางกำลัง พร้อมดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้น
กอง ทัพภาค 2 แฉทหารกัมพูชาวาง ทุ่นระเบิด - ดัดแปลง เพิ่ม อานุภาพ หน้าแนว ช่องบก ไทยวางลวดหนาม สำเร็จที่ โค้งผักบุ้ง ทัพภาค 2 แฉ ทหารกัมพูชา วาง ทุ่นระเบิด หน้าแนวการวางกำลัง พร้อม ดัดแปลง ทุ่นระเบิด ดักรถถังให้มี อานุภาพ ทำลายล้างสูงขึ้น เหตุ ทหารไทย ต้องวางแนวลวดหนาม สร้างฐานที่มั่นป้องกัน บริเวณ โค้งผักบุ้ง ช่องบก 20 ทหารเขมร ขัดขวาง แต่ทหารไทย ก็วางแนวลวดหนามจนสำเร็จ กอง ทัพภาค 2 ชี้แจงว่า ตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ โค้งผักบุ้ง พื้นที่ ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 นั้น เวลา 08.00 น.
หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์และวางแนวลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าว โดยวางแนวลวดหนามห่างจากแนวถนนประมาณ 3-5 เมตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการป้องกันตนเอง และยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกติของหน่วย ภายใต้หลักการปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และยึดมั่นในแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ต่อมา เวลา 08.50 น.
ระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ 20 นาย เข้ามาในบริเวณพื้นที่และแสดงท่าทีคัดค้านต่อการดำเนินการของฝ่ายไทย พร้อมมีการขัดขวางการปฏิบัติงานบางส่วน อย่างไรก็ตาม กำลังพลฝ่ายไทย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่ จนกระทั่งเวลา 10.30 น.
สามารถดำเนินการวางแนวลวดหนามแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด และได้จัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์รวมทั้งสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เวลา 11.08 น.
กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้ถอนกำลังกลับไปยังที่ตั้งของตนเอง โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์ใช้กำลัง หรือการปะทะระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างวางกำลังอยู่ในแนวที่ตนเองควบคุมอยู่ การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยของกำลังพล และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ หน่วยได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชายังมีการวางทุ่นระเบิดในแนวการวางกำลังของตนเอง รวมถึงมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ หน่วยจึงยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด พร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักมนุษยธรรม และแนวทางการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อ
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