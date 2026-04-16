ทัพภาคที่ 3 เสริมทัพ 5 จังหวัดเหนือ ระดมอากาศยานสกัดไฟป่า ป้องกันวิกฤต PM 2.5

กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 (ศอ.ปกป.ภาค 3) ยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยเสริมกำลังภาคพื้นดินเข้าสู่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมระดมอ ไปจนถึงอากาศยานทุกภาคส่วน เพื่อรับมือและดับไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้น สกัดกั้นไม่ให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เลวร้ายไปกว่าเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย
กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 (ศอ.ปกป.ภาค 3) ภายใต้การนำของพลโท วรเทพ บุญญะ แม่ ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เดินหน้ายกระดับการปฏิบัติการอย่างเต็มที่ เพื่อสกัดกั้นวิกฤตการณ์ ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.
5 ที่กำลังทวีความรุนแรงในภาคเหนือ โดยได้สั่งการให้เสริมกำลังภาคพื้นดินเข้าปฏิบัติการใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมกันนี้ยังได้ระดมอ ไปจนถึงอากาศยานจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า และป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่พบจุดความร้อนสะสมเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า (ภาคอากาศ) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำขอของแต่ละพื้นที่ที่ประสบปัญหา โดยมีพลโท ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ส่วนหน้า เป็นผู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชุมร่วมกับทีมนักบินจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง พัน.บ.ฉก. ที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ Mi-17, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32, กองทัพอากาศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแบ่งมอบภารกิจการบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจำกัดของแต่ละอากาศยาน สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนในภาคเหนือตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 14 เมษายน 2569 พบว่ามีจุดความร้อนสะสมรวมถึง 72,527 จุด ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 18,328 จุด คิดเป็นร้อยละ 25.27 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาหนักที่สุด มีจุดความร้อนสูงถึง 11,702 จุด ตามมาด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 8,937 จุด และจังหวัดลำปาง 8,121 จุด ที่น่ากังวลคือจังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 73.71 (2,627 จุด) รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.97 (4,645 จุด) และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.84 (4,311 จุด) จุดความร้อนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เขต สปก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าที่มีถึง 59,933 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการควบคุมสถานการณ์ เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าอยู่ในช่วง 4.00 – 343.90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีจำนวนวันเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง 112 วัน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมลดลงถึงร้อยละ 34.94 แต่ก็ยังมีจังหวัดพิษณุโลกที่มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มากที่สุดถึง 73 วัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ ศอ.ปกป.ภาค 3 ได้จัดกำลังภาคพื้นดิน 42 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 254 นาย เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และน่าน ตามคำร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัด การบูรณาการทรัพยากรทางอากาศเพื่อต่อสู้กับไฟป่าในภาคเหนือในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 14 เมษายน 2569 ถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหา ศอ.ปกป.ภาค 3 ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติการอย่างครอบคลุม โดยเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ได้ปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าไปแล้ว 20 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 70,000 ลิตร อากาศยานกองทัพอากาศ BT-67 ได้โปรยน้ำดับไฟป่า 10 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร และอากาศยาน AU-23 และ AT-6 ทำการลาดตระเวนทางอากาศ 10 เที่ยวบิน นอกจากนี้ โดรนพระราชทานยังได้มีส่วนร่วมในการค้นหาจุดความร้อนถึง 16 เที่ยวบิน นับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับได้อย่างแม่นยำ อากาศยาน KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทิ้งน้ำดับไฟป่าไปแล้วถึง 230 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 690,000 ลิตร ซึ่งเป็นปริมาณการปฏิบัติการที่สูงมาก แสดงถึงความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา ขณะที่อากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม H-130 ได้ปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าเป็นจำนวนมากถึง 1,466 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 735,200 ลิตร ส่วนอากาศยานจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก็ได้ดำเนินการบินดัดแปรสภาพอากาศไปแล้ว 122 ครั้ง ปริมาณสาร 64,800 กิโลกรัม และยังได้ร่วมทิ้งน้ำดับไฟป่าอีก 51 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 25,500 ลิตร การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนนี้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเพื่อให้การใช้อากาศยานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือกลับมาสู่อากาศที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้
ไฟป่า PM 2.5 ภาคเหนือ อากาศยาน ทัพภาคที่ 3
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เตือน 'เหนือ-อีสาน' ฝุ่น PM 2.5 ยังสูงช่วงสงกรานต์ สีแดง 14 จังหวัดกรมควบคุมมลพิษ เตือนค่าฝุ่น PM2.5 ยังคงสูงในช่วงสงกรานต์ เกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดง 14 จังหวัดภาคเหนือ-อีสาน มากสุด ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 217.6 มคก./ลบ.ม. วันนี้ (14 เม.ย.2569) เวลา 12.00 น. ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.
Read more »
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ วันที่ 14 เมษายน 2569: หลายพื้นที่กระทบต่อสุขภาพรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) วันที่ 14 เมษายน 2569 พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ประชาชนดูแลตนเองและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
Read more »
ร้อนจัดทะลุ 42 องศาฯ ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤตร้อน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16 เม.ย. นี้กรมอุตุฯ เตือนอุณหภูมิพุ่งปรี๊ด 42 องศาฯ สั่งระวัง 'ฮีทสโตรก' เล่นงาน พร้อมประกาศเตือนฉบับสำคัญ พายุฤดูร้อนจ่อคิวถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. นี้
Read more »
ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ภาคเหนือวิกฤตรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 15 เมษายน 2569 พบว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะภาคเหนืออยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจังหวัด
Read more »
ไฟไหม้บ่อขยะแม่สอดลามชายแดน กลุ่มควันพิษปกคลุม ชาวบ้านเดือดร้อนหนักไฟไหม้บ่อทิ้งขยะแม่สอด จ.ตาก ลามข้ามคืนยังไม่มอด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนชายแดนไทย-เมียนมา ค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้น เตรียมใช้รถแบ็กโฮเปิดปากบ่อขยะดับเพลิงต่อเนื่อง คาดต้องใช้เวลา 3 วัน
Read more »
สงกรานต์ไทย 2567 ทำสถิติใหม่! กวาดรายได้ 30,350 ล้านบาท นักท่องเที่ยวหลั่งไหล สร้างความสุขทั่วหล้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์มหาสงกรานต์ปี 2567 สร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 6% โดยได้แรงหนุนสำคัญจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 5 แสนคน ที่เข้ามาสร้างรายได้มหาศาลกว่า 8,100 ล้านบาท เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงภายใต้แนวคิด “Value-based Tourism” ที่ยกระดับประเพณีไทยสู่ระดับสากล ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น งาน Maha Songkran World Water Festival ณ สวนเบญจกิติ ที่ดึงดูดผู้คนกว่า 1 แสนคน สร้างรายได้กว่า 283 ล้านบาทภายใน 3 วันแรก ขณะที่สวนลุมพินีกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยงาน Saneh Art ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ความคึกคักไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมกับกิจกรรม “การเล่นน้ำกับช้าง” ที่สร้างภาพจำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทางภาคใต้ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา พบนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าไทยกว่า 3 หมื่นคนใน 3 วัน ส่งผลให้ยอดจองโรงแรมพุ่งสูงถึง 80% และสร้างรายได้ให้พื้นที่กว่า 700 ล้านบาท นอกจากนี้ งานสงกรานต์เที่ยงคืนที่สุไหงโก-ลก และเบตง ยังตอกย้ำว่า “สงกรานต์ไทย” คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในทุกภูมิภาค การมีส่วนร่วมของนักการเมืองในการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ก็เป็นอีกสีสันที่น่าจับตา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมเล่นน้ำที่จังหวัดอ่างทอง ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร่วมขบวนพาเหรดสีลมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ส่วน ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” สมาชิกพรรคประชาชน ได้เข้าร่วมสรงน้ำพระที่เชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหา PM 2.5 ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญต่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ เทศกาลสงกรานต์ไทยปีนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล สื่อต่างชาติชื่อดังอย่าง AP และ Reuters ยกย่องว่าเป็น “World Water Festival” โดยมี 42 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ ยืนยันสถานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยากที่ชาติใดจะเทียบเคียง แม้เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยมาตรฐานการจัดงานระดับสากล และมาตรการความปลอดภัย 10 กฎเหล็กที่ได้รับคำชมจากสื่อต่างชาติ ทำให้สงกรานต์ปี 2567 กลายเป็นเทศกาลที่สร้างความสุข ความประทับใจ และเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
Read more »