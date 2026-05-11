ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรับโทษแล้วแล้วแต่พ้นเรือนจำแล้ว

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวพักโทษหลังรับโทษนานกว่า 8 เดือน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวและมวลชน...
ถัดมาเวลา 08.15 น. นายทักษิณได้เดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางไปด้วย รถยนต์มุ่งหน้าสู่ถนนงามวงศ์วาน เพื่อไปยัง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 (เขตบางกอกน้อย)... ภารกิจวันแรกของการพักโทษ
นายทักษิณมีกำหนดเดินทางเข้าสู่ บ้านจันทร์ส่องหล้า ทันที ซึ่งสถานที่ดังกล่าวถูกแจ้งไว้เป็นสถานที่พักโทษตามระเบียบ เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อแรกกับสมาชิกครอบครัว "ชินวัตร" ที่นัดรวมตัวกันอย่างพร้อมหน้า ซึ่งถือเป็นการต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีกลับสู่บ้านอย่างเป็นทางการในรอบหลายป
