ทักษิณพ้นโทษทันทีจากการอภัยโทษ รอปลดกำไล EM ภายใน 120 วัน

นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทำให้พ้นโทษทันที แต่ยังต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนปลดกำไล EM และรับใบบริสุทธิ์
จากการที่พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยืนยันในวันที่ 3 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 ว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวทันทีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.
ศ. 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 8 เนื่องจากเหลือโทษจำคุกไม่ถึง 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมถูกพักโทษและคุมประพฤติเป็นระยะเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 และจะมีกำหนดพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่ 9 กันยายน พ.
ศ. 2569 นั้น ไม่จำเป็นต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอีกต่อไป และการคุมประพฤติสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องรอถึงกำหนดเดิม ทั้งนี้เป็นผลจากพระราชกฤษฎีกาที่ให้อภัยโทษผู้ต้องขังที่มีโทษเหลือน้อย ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัวทันทีโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้นายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังคงต้องรอการดำเนินการตามมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลทหาร และพนักงานอัยการหรืออัยการทหารในท้องที่นั้นๆ คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษ และส่งรายชื่อต่อศาลหรือนายกรัฐมนตรีภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับ เพื่อดำเนินการออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือยกเลิกการทำงานบริการสังคม กรณีของนายทักษิณซึ่งถูกตัดสินจำคุกและได้รับการพักโทษนั้น กระบวนการนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่อดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับเอกสารสำคัญที่เรียกว่า ใบบริสุทธิ์ หรือใบสุทธิ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงการปล่อยตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย และใช้สำหรับการปลดชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร รวมถึงใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเสร็จสิ้นและศาลหรือนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งแล้ว อดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการนัดหมายจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่และดำเนินการปลดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการควบคุมตัวอย่างสมบูรณ์และคืนสู่อิสรภาพโดยสมบูรณ์ โดยกรอบเวลาทั้งหมดไม่เกิน 120 วันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.
ศ. 2569 สำหรับความคืบหน้าล่าสุด นายทักษิณได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว และยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีรายงานว่าท่านได้พักผ่อนกับครอบครัวและไม่มีกำหนดกิจกรรมสาธารณะใดๆ ในขณะนี้ คาดว่าหลังจากได้รับใบบริสุทธิ์และปลดกำไล EM แล้ว นายทักษิณอาจมีแผนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรักษาสุขภาพต่อไ
ทักษิณ อภัยโทษ กำไล EM พ้นโทษ คุมประพฤติ
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