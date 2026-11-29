ทักษิณ ชี้ค่าตั๋วโลว์คอสต์ ขัดแย้งนโยบายภูมิใจไทย
อดีตนายกฯ ทักษิณ ชี้ประเด็นค่าตั๋วโดยสาร สายการบินต้นทุนต่ำ สะท้อนความขัดแย้งในรัฐบาล เพื่อไทย กับ ภูมิใจไทย หลังโพสต์ตั้งข้อสังเกตราคาตั๋วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย และอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการตั้งข้อสังเกตเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งในนโยบายระหว่างรัฐบาลที่มี พรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำ กับ พรรคภูมิใจไทย
การตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าตั๋วโดยสาร
นายทักษิณได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่ำเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพและการเดินทางของประชาชนทั่วไปAlso readจุลพจน์ ถกผู้ประกอบการ 27 บริษัท หาแนวทางแก้ภาวะว่างงาน
ประเด็นนี้ถูกมองว่าเป็นการสื่อสารนอกสภา ที่นายทักษิณต้องการสะท้อนภาพเปรียบเทียบแนวทางการทำงานระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย โดยเน้นไปที่ประเด็นปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและไม่มีฝ่ายใดคัดค้าน
บทบาทภูมิใจไทยในรัฐบาลเพื่อไทย
ในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และมีการจัดตั้งรัฐบาลจำนวนสองชุด โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน และนายแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันดับสอง มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยก็เคยมีบทบาทในการขัดขวางนโยบายบางประการของพรรคเพื่อไทย เช่น การแจกเงินหนึ่งหมื่นบาท การผลักดันกฎหมายบางฉบับ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการแสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนในบางประเด็น
การคัดค้านนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
ประเด็นที่รุนแรงและสะเทือนใจมากที่สุดในการร่วมงานกันของทั้งสองพรรคนั้น คือการคัดค้านนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทย โดยมีการแสดงท่าทีคัดค้านโดยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในสภาผู้แทนราษฎร
นายไชยชนก ได้แสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายดังกล่าวโดยอ้างถึงหลักศีลธรรมและความเหมาะสม ไม่ยอมรับการมีบ่อนการพนัน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งขั้วและความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมไทย ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่สนับสนุน
สถานการณ์ทางการเมืองและอนาคต
การออกมาแสดงความคิดเห็นของนายทักษิณในครั้งนี้ จึงถูกมองว่าเป็นการสะท้อนถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
นอกจากนี้ นายทักษิณยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ตั้งแต่พ้นโทษและถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีการยื่นขออนุญาตนิรโทษกรรมในสี่คดี และมีการปรากฏตัวในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
การลงพื้นที่และเลือกตั้งซ่อม
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านายทักษิณอาจมีการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว ก่อนวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออกและฟื้นความเชื่อมั่นในพื้นที่ชายแดน
ก่อนหน้านี้ นายทักษิณยังได้เดินทางกลับไปยังถิ่นเดิมที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเทศกาลยี่เป็ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ และอาจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาททางการเมืองในอนาคต
การเคลื่อนไหวของนายทักษิณในครั้งนี้ จึงถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความขัดแย้งและปัญหาภายในรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐต่างๆ
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