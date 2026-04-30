ทักษิณ รู้สึกงงหลังมีมติให้สวม EM แต่เคารพกระบวนการ ทนายตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสม

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย รู้สึกงงหลังมีมติให้สวมกำไล EM แต่เคารพกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่นายวิญญัติ อุตมะ ผู้ทนายความตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมเนื่องจากทักษิณเป็นผู้สูงอายุและไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม น. ส.
อุ๊งอิ๊ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย รู้สึกงงหลังจากมีมติให้สวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยระบุว่าท่านเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้น แต่ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องสวม EM เนื่องจากท่านมีอายุมากและไม่มีประวัติการหลบหนี นายวิญญัติ อุตมะ ผู้ทนายความของนายทักษิณ ได้ตั้งข้อสงสัยว่าการให้สวม EM เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากนายทักษิณมีอายุสูงและไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามหลบหนีความยุติธรรม โดยระบุว่าการใช้มาตรการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสถานะและสภาพร่างกายของท่าน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงประเด็นว่าการให้สวม EM เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่ ในขณะเดียวกัน มีความกังวลจากกลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณ ว่าการให้สวม EM อาจเป็นการกระทำที่มีเจตนาทางการเมือง โดยอ้างว่านายทักษิณเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองที่มีอิทธิพลมาก และการใช้มาตรการดังกล่าวอาจเป็นการกดขี่ทางการเมืองเพื่อจำกัดเสรีภาพของท่าน ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าการให้สวม EM เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานะทางการเมืองหรือสังคมอย่างไร การสวมกำไล EM ของนายทักษิณถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการเมืองที่มีอิทธิพลมากในประเทศไทย และมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมและการเมืองของประเทศ โดยมีการอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการใช้มาตรการ EM ในกรณีของนายทักษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มค้านการใช้มาตรการดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการเมืองในประเทศไท
ทักษิณ ชินวัตร กำไล EM กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การเมืองไทย
