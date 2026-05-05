ทักษิณพักโทษไม่ใช่พ้นโทษ! เงื่อนไขคุมประพฤติเข้ม บ้านจันทร์ส่องหล้า

สรุปขั้นตอนการพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร ย้ำสถานะ 'พักโทษไม่ใช่นับว่าพ้นโทษ' พร้อมเงื่อนไขการคุมประพฤติที่เข้มงวด หากฝ่าฝืนจับกลับเรือนจำทันที
การ พักโทษ ของนาย ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้หมายถึงการพ้นโทษโดยสมบูรณ์ แต่เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากกรม คุมประพฤติ โดยมีระยะเวลาการ พักโทษ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันพ้นโทษตามกำหนดเดิม การ พักโทษ ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นาย ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับโทษจำคุกมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การ พักโทษ นี้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวดหลายประการ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้การ พักโทษ ถูกยกเลิก และต้องกลับเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษที่เหลือทันที เงื่อนไขหลักของการ พักโทษ คือนายทักษิณจะต้องพักอาศัยอยู่ที่ บ้านจันทร์ส่องหล้า ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 และมีผู้อุปการะซึ่งเป็นญาติสนิทคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดในการเดินทาง โดยนายทักษิณจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จะต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ คุมประพฤติ เว้นแต่กรณีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยกะทันหัน การควบคุมและกำกับดูแลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่านายทักษิณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการ พักโทษ แหล่งข่าวจากกระบวนการยุติธรรมย้ำว่า การ พักโทษ ไม่ใช่การพ้นโทษ และหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ เจ้าหน้าที่ คุมประพฤติ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนผู้อุปการะ และการรายงานไปยัง กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณายกเลิกการ พักโทษ ในกรณีที่การ พักโทษ ถูกเพิกถอน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจมีอำนาจในการเข้าควบคุมตัวนายทักษิณกลับเรือนจำได้ทันที โดยไม่ต้องขอหมายจับจากศาล และระยะเวลาที่นายทักษิณได้ พักโทษ อยู่นอกเรือนจำจะไม่ถูกนำมาหักลบออกจากระยะเวลาที่เหลือของโทษ หมายความว่าหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขแม้เพียงวันเดียวก่อนวันพ้นโทษ นายทักษิณจะต้องกลับไปรับโทษจำคุกใหม่ทั้งหมดในส่วนที่เหลือ (ประมาณ 4 เดือน) โดยไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนโทษใดๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการ พักโทษ เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร โดยศาลยุติธรรมมีหน้าที่เพียงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและออกหมายปล่อยตัวตามที่ กรมราชทัณฑ์ เสนอมาเท่านั้น ซึ่งหมายปล่อยตัวจะออกโดยศาลในพื้นที่ที่นายทักษิณพำนักอยู่ ไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ที่เคยเป็นผู้พิพากษาคดีนี้ตั้งแต่ต้น การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดและรอบคอบของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาการ พักโทษ ของผู้ต้องโทษที่มีความสำคัญทางการเมือ.
