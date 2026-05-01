ทักษิณ ชินวัตร พักโทษกลับบ้าน แต่ยังต้องติดกำไล EM สะท้อนความรู้สึก 'เกียรติภูมิในอดีต' กับ 'สถานะผู้ต้องขัง'

ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษและกลับบ้านหลังจากเข้าร่วมพิธีครบรอบ 60 ปี ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แต่ยังต้องติดกำไล EM ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ 'มาตรฐานเดียว' ในการบังคับใช้กฎหมาย คำพูดของทักษิณสะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเกี่ยวกับการต้องติดกำไล EM แม้จะประกาศพร้อมทำตามกฎกติกา แต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจและแรงเสียดทานระหว่างเกียรติภูมิในอดีตกับสถานะผู้ต้องขังที่ได้รับพักโทษในปัจจุบัน
ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ครอบครัวชินวัตรได้เข้าร่วมพิธีครบรอบ 60 ปี ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ก่อนที่ ทักษิณ ชินวัตร จะได้รับ การพักโทษ และกลับบ้านในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ลุกฮือขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่อง ' มาตรฐานเดียว ' ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของทักษิณที่มีต่อ กำไล EM แม้ทักษิณจะประกาศพร้อมทำตามกฎกติกา แต่ความรู้สึกที่แท้จริงของเขากลับถูกเปิดเผยออกมาผ่านคำพูดของเขาเอง โดยระบุว่าคุณพ่อมีบ่นนิดหน่อยว่าตัวเองนั้นแก่แล้ว และเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาด้วย แต่พอต้องติด กำไล EM ก็รู้สึกนิดหนึ่ง คำพูดนี้สะท้อนถึงแรงเสียดทานระหว่าง ' เกียรติภูมิในอดีต ' กับ 'สถานะผู้ต้องขังที่ได้รับพักโทษ' ในปัจจุบัน การต้องแบกรับอุปกรณ์ที่สื่อถึงการถูกควบคุมความประพฤติไว้ที่ข้อเท้าตลอด 24 ชั่วโมง คือสัญลักษณ์ที่ย้ำเตือนว่าอิสรภาพครั้งนี้ไม่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ฝ่ายของทักษิณพยายามชูประเด็นเรื่อง 'ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์' และ 'ปัญหาสุขภาพ' ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการติด กำไล EM แต่ในเชิงนิติศาสตร์และระเบียบราชทัณฑ์นั้นชัดเจนว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับ VIP ตำแหน่งอดีตนายกรัฐมนตรีหรือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถนำมาอ้างเพื่อละเว้นระเบียบกลางได้ ยิ่งหากในมุมของสุขภาพ ก็ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นที่เป็น 'อุปสรรคต่อการใช้ชีวิต' หรือต้องเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กเท่านั้น ซึ่งกรณีของทักษิณอาจยังไม่เข้าข่ายรุนแรงถึงขั้นนั้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกนำขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับ การพักโทษ หรือได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในขณะที่แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวของทักษิณ ได้ออกมาประกาศว่าเธอจะพยายามต่อสู้เพื่อให้พ่อของเธอได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการติด กำไล EM ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทักษิณในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีอายุที่สูงขึ้นและมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการใช้ กำไล EM ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของทักษิณ ซึ่งอาจทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและไม่มีอิสรภาพอย่างที่ควรจะเป็.
ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ครอบครัวชินวัตรได้เข้าร่วมพิธีครบรอบ 60 ปี ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ก่อนที่ทักษิณ ชินวัตร จะได้รับการพักโทษและกลับบ้านในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ลุกฮือขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่อง 'มาตรฐานเดียว' ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของทักษิณที่มีต่อกำไล EM แม้ทักษิณจะประกาศพร้อมทำตามกฎกติกา แต่ความรู้สึกที่แท้จริงของเขากลับถูกเปิดเผยออกมาผ่านคำพูดของเขาเอง โดยระบุว่าคุณพ่อมีบ่นนิดหน่อยว่าตัวเองนั้นแก่แล้ว และเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาด้วย แต่พอต้องติดกำไล EM ก็รู้สึกนิดหนึ่ง คำพูดนี้สะท้อนถึงแรงเสียดทานระหว่าง 'เกียรติภูมิในอดีต' กับ 'สถานะผู้ต้องขังที่ได้รับพักโทษ' ในปัจจุบัน การต้องแบกรับอุปกรณ์ที่สื่อถึงการถูกควบคุมความประพฤติไว้ที่ข้อเท้าตลอด 24 ชั่วโมง คือสัญลักษณ์ที่ย้ำเตือนว่าอิสรภาพครั้งนี้ไม่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ฝ่ายของทักษิณพยายามชูประเด็นเรื่อง 'ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์' และ 'ปัญหาสุขภาพ' ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการติดกำไล EM แต่ในเชิงนิติศาสตร์และระเบียบราชทัณฑ์นั้นชัดเจนว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับ VIP ตำแหน่งอดีตนายกรัฐมนตรีหรือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถนำมาอ้างเพื่อละเว้นระเบียบกลางได้ ยิ่งหากในมุมของสุขภาพ ก็ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นที่เป็น 'อุปสรรคต่อการใช้ชีวิต' หรือต้องเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กเท่านั้น ซึ่งกรณีของทักษิณอาจยังไม่เข้าข่ายรุนแรงถึงขั้นนั้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกนำขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับการพักโทษหรือได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในขณะที่แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวของทักษิณ ได้ออกมาประกาศว่าเธอจะพยายามต่อสู้เพื่อให้พ่อของเธอได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการติดกำไล EM ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทักษิณในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีอายุที่สูงขึ้นและมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการใช้กำไล EM ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของทักษิณ ซึ่งอาจทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและไม่มีอิสรภาพอย่างที่ควรจะเป็
ทักษิณ ชินวัตร กำไล EM มาตรฐานเดียว การพักโทษ เกียรติภูมิในอดีต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ด่วน! 'ทักษิณ' พักโทษ ไม่ติด EM เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.69คณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมอนุมัติพักโทษ 'ทักษิณ ชินวัตร' โดยไม่ต้องติดกำไล EM เตรียมปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 หลังพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุและระยะเวลาการรับโทษ
Read more »
มติพักโทษ 'ทักษิณ' ปล่อยตัว 11 พ.ค. ไม่ติด EM เหตุเป็นผู้สูงอายุคณะกรรมการพักโทษกระทรวงยุติธรรมมีมติให้พักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี เตรียมปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567
Read more »
เคาะแล้ว!”ทักษิณ”พักโทษไม่ต้องติดกำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69คณะกรรมการพักโทษ มีมติให้ 'ทักษิณ ' พักโทษ โดยไม่ต้องติดกำไล EM เพระเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมปล่อยตัวเช้า 11 พ.ค.นี้ -คุมประพฤติเป็นเวลา 4 เดือน
Read more »
ทักษิณงง! อดีตนายกฯ พักโทษยังต้องติดกำไลอีเอ็ม'ทักษิณ' งงหลังคณะกรรมการพักโทษมีมติให้ติดกำไล EM 'อุ๊งอิ๊ง' บอกครอบครัวพร้อมทำตามกระบวนการทุกอย่าง 'ทนายวิญญัติ' ร่ายยาวกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สะท้อนพันธนาการควบคุมคอนโทรล
Read more »
ทักษิณ รู้สึกงงหลังมีมติให้สวม EM แต่เคารพกระบวนการ ทนายตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย รู้สึกงงหลังมีมติให้สวมกำไล EM แต่เคารพกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่นายวิญญัติ อุตมะ ผู้ทนายความตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมเนื่องจากทักษิณเป็นผู้สูงอายุและไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
Read more »
เปิดใจลูกสาวและทนายความ! 'ทักษิณ' พร้อมรับมติพักโทษ แต่ติดใจเรื่อง EMครอบครัวและทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับการอนุมัติพักโทษ โดยนายทักษิณแสดงความยินดี แต่มีความกังวลเล็กน้อยเรื่องการติดกำไล EM ด้านทนายความตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพและศักดิ์ศรี
Read more »