ทักษิณร้องเรียนราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งสูง จี้คมนาคมกำหนดเพดานราคา
ทักษิณ ชินวัตร ร้องเรียนกรณีราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเชียงใหม่ช่วงลอยกระทงสูงเกือบ 30,000 บาท เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคม กำหนดเพดานราคาให้เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองประชาชน
นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน regarding ราคาตั๋วเครื่องบิน สายการบินต้นทุนต่ำ ที่ปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ ในช่วงเทศกาลเดินทาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (27 พฤศจิกายน 2569) โดยระบุว่าราคาตั๋วที่สูงลิ่วกำลังกลายเป็นภาระทางการเงินที่หนักอึ้งต่อผู้โดยสารทั่วไป
ราคาตั๋วพุ่งสูงเกือบสามหมื่นบาท
อดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่า เลขานุการส่วนตัวประสบ difficulties ในการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับงานประเพณีลอยกระทง พบว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดและราคาสูงเกินจริง โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,000 บาท และจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 23,000 บาท หากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขตั๋ว ซึ่งหากซื้อผ่านเว็บไซต์ราคาจะสูงเกือบ 30,000 บาท ซึ่งสูงกว่าตั๋วไป-กลับฮ่องกงเสียอีกAlso readแสนสิริปักหมุดฝั่งธนฯ ดันพอร์ต 3 หมื่นล้าน เสิร์ฟทาวน์โฮมหรู “เดมี อรุณอมรินทร์” ลุ้น Sold Out อีกครั้ง
อดีตนโยบายแข่งราคาสู่ภาวะ High Cost
นายทักษิณย้อนกลับไปถึงยุคสมัยของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ที่นำโมเดลสายการบินต้นทุนต่ำเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย โดยในอดีตมีการแข่งขันลดราคาจนเคยมีตั๋วไป-กลับเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ในราคาเพียง 999 บาท ปัจจุบันตลาดกลับเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันแบบ High Cost Airline หรือสายการบินราคาแพง โดยบริการยังคงอยู่ในระดับประหยัดเช่นเดิมแต่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
เรียกร้องรัฐจัดระเบียบตลาดใหม่
อดีตนายกรัฐมนตรีจึงเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเข้ามากำกับดูแลและกำหนดเพดานราคาค่าโดยสารขั้นสูง (Cap Max) เพื่อรักษาสมดุลของตลาด โดยชี้ว่าปัจจัยด้านราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักควรถูกนำมาพิจารณาอย่างเป็นธรรมในการกำหนดราคาตั๋ว เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทการบินนำต้นทุนที่ผันผวนมาผลักภาระให้ผู้โดยสารในอัตราที่สูงเกินควร
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและแนวโน้มต่อไป
ประเด็นนี้สะท้อนถึงแรงกดดันต่อภาคธุรกิจการบินในการปรับกลยุทธ์ราคาให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนชาวไทย อดีตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าบริการระดับประหยัดไม่ควรมีราคาสูงกว่าสายการบินพรีเมียม ซึ่งการกำหนดเพดานราคาจะเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและรักษาความสามารถในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ไว้ได้ในระยะยาว
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