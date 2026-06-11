ทักษะที่จำเป็นในยุค AI: ความเชื่อใจ

ในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI ก้าวล้ำไปไกลและทุกอย่างหมุนเร็วมาก เรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ความไม่แน่นอน’ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเอาคำนี้ไปเหมารวมกับคำว่า ‘ความเสี่ยง’ ทั้งที่จริงแล้วสองคำนี้มีความหมายต่างกันคนละขั้ว ในมุมมองของธุรกิจ ความเสี่ยงคือเรื่องแง่ลบที่เราพอจะคำนวณและคาดเดาโอกาสเกิดได้ แต่ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย และมันสามารถออกหน้าได้ทั้งบวกและลบ ผู้นำในยุคนี้จึงต้องมีสกิลที่เรียกว่า ‘Ability to Reframe’ หรือความสามารถในการพลิกมุมมอง เปลี่ยนปัจจัยลบที่ถาโถมเข้ามาให้กลายเป็นโอกาสเชิงบวกให้ได้ และต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ยามเมื่อเกิดความผันผวน ทีมมักจะตกอยู่ในสภาวะช็อกกะทันหันและรู้สึกไม่มั่นคง ผู้นำต้องมีทักษะในการพลิกสถานการณ์และหาเหตุผลมาเป็น จุดยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ทีมงานได้มีเป้าหมายร่วมกันต่อไป
ได้มีการแชร์อินไซต์หลังบินไปเรียนหลักสูตรผู้บริหารที่ Harvard Business School ถึงทักษะที่จำเป็นในยุค AI ปัจจุบันทักษะที่มีมูลค่าและขาดแคลนที่สุดคือ ความเชื่อใจ ซึ่งสร้างขึ้นจาก 3 เสาหลักได้แก่ ตรรกะ, ความเห็นอกเห็นใจ และ ความเป็นตัวของตัวเอง ขาดสิ่งใดไปไม่ได้แนวโน้มผลกระทบ: Neutral คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub ได้ขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์สุดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจาก Harvard โดยชี้ว่าความเชื่อใจ คือทักษะที่มีมูลค่าสูงสุดและขาดแคลนที่สุดในยุค AI ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ตรรกะ, ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อใจให้หยั่งรากลึกนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้งภายในและนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้อย่างโดดเด่นในโลกอนาค.
ได้มีการแชร์อินไซต์หลังบินไปเรียนหลักสูตรผู้บริหารที่ Harvard Business School ถึงทักษะที่จำเป็นในยุค AI ปัจจุบันทักษะที่มีมูลค่าและขาดแคลนที่สุดคือ ความเชื่อใจ ซึ่งสร้างขึ้นจาก 3 เสาหลักได้แก่ ตรรกะ, ความเห็นอกเห็นใจ และ ความเป็นตัวของตัวเอง ขาดสิ่งใดไปไม่ได้แนวโน้มผลกระทบ: Neutral คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub ได้ขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์สุดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจาก Harvard โดยชี้ว่าความเชื่อใจ คือทักษะที่มีมูลค่าสูงสุดและขาดแคลนที่สุดในยุค AI ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ตรรกะ, ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อใจให้หยั่งรากลึกนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้งภายในและนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้อย่างโดดเด่นในโลกอนาค
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