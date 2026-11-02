ทอย และ เกีย แต่งงาน จากเพื่อนสู่คู่ชีวิต พร้อมโมเมนต์ประทับใจในงาน
ทอยและเกีย เผยโมเมนต์แต่งงานจากเพื่อนสู่คู่ชีวิต ทั้งคำพูดซึ้งของเจ้าบ่าว บทเพลงที่แต่งให้เจ้าสาว และคำอวยพรจากเพื่อนสนิทที่ร่วมแสดงความยินดี
ทอย ที่ปรากฏชื่อคู่กับ เดอะ ทอย ส์ และ เกีย ได้ก้าวสู่การเป็นคู่ชีวิตอย่างเป็นทางการ หลังความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมายาวนาน บรรยากาศงานแต่งถูกบันทึกภาพไว้ และนำมารวมเป็นโมเมนต์ที่หลายคนประทับใจ
ภาพที่ปรากฏในงานสะท้อนความรักของทั้งคู่ได้ชัดเจน ตั้งแต่คำพูดของเจ้าบ่าวที่กล่าวถึงเจ้าสาวไปจนถึงบทเพลงที่เจ้าบ่าวแต่งขึ้นเพื่อมอบให้เจ้าสาวโดยเฉพาะAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
เจ้าบ่าวทอยและเจ้าสาวเกีย ความรักจากมิตรภาพสู่การแต่งงาน
ทอยกล่าวถึงเกียว่าเป็นคนที่ทำให้เขามองโลกในอีกมุมหนึ่ง และช่วยให้เขากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เพราะเกียเชื่อในตัวเขามาตลอด คำพูดนี้สะท้อนความไว้วางใจที่ทั้งคู่มีต่อกันก่อนก้าวสู่งานแต่งงาน
ระหว่างพิธี ทอยแต่งเพลงชื่อ ชีวิตคืออะไร ให้เจ้าสาว เนื้อเพลงเปรียบเจ้าสาวว่ามีดวงตาที่สดใสราวกับดาว มีเส้นผมที่พลิ้วไหวในฤดูหนาว และมีรอยยิ้มที่งดงามเหนือกาลเวลา เหมือนเจ้าหญิงในนิทานที่มีเวทมนตร์
พ่อของเจ้าสาวเป็นผู้ควงมือลูกสาวมาส่งถึงมือเจ้าบ่าว ส่วนแม่ของเจ้าบ่าวเป็นผู้ให้พรแก่บ่าวสาวคู่ใหม่ ภาพช่วงนี้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แสดงถึงการยอมรับและการอวยพรจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย
เพื่อนสนิทกล่าวอวยพรและแสดงความยินดีในวันแต่งงาน
โบกี้ เพื่อนของเจ้าบ่าว กล่าวว่าภูมิใจในตัวเกียและทอยมาก และดีใจที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนของทั้งสองคน พร้อมยินดีที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
อิ้งค์ ระบุว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นทอยและเกียแต่งงานกัน เธอมองว่าเป็นภาพที่สวยงาม และเป็นการก้าวไปอีกขั้นของความสัมพันธ์ ส่วนเจฟ กล่าวถึงการเห็นทอยในชุดเจ้าบ่าว ที่อยู่กับคนที่เขารักที่สุดในชีวิต และเชื่อว่าทั้งคู่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้กันและกัน
นนท์ เล่าว่าทุกครั้งที่เห็นทอยตั้งใจทำสิ่งใดสักอย่าง มักจะเห็นเกียอยู่เคียงข้างเสมอ เขาจึงชื่นชมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศสนุกสนานของกลุ่มเพื่อนแก๊งวัยรุ่น 30 ที่แซวกันตลอดงาน
บรรยากาศงานแต่งสะท้อนความประทับใจของแขกผู้มาร่วมงาน
ในงานมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา เมื่อเจฟแซวโบกี้ที่ร้องไห้ไม่หยุด ขณะที่นนท์ชวนทุกคนกินอร่อยกันให้เต็มที่ ทำให้บรรยากาศไม่เคร่งเครียดแม้จะเป็นงานที่มีความรู้สึกมากมาย
อิ้งค์ เล่าว่าเธอซึ้งจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ แต่เมื่อหันไปเห็นโบกี้ร้องไห้อย่างหนัก เธอกลับร้องไม่ออก ส่วนโบกี้ยอมรับว่าร้องไห้หนักมาก เพราะดีใจที่เห็นเพื่อนแต่งงานกัน
ภาพรวมของ รวมโมเมนต์แต่งงาน ครั้งนี้ จึงเป็นการบันทึกทั้งความรัก ความผูกพันของเพื่อน และความอบอุ่นของครอบครัว ที่ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ผู้ติดตามได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคู่รักคู่นี้
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