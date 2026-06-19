ทอม ฮอลแลนด์ ชี้โอเวน คูเปอร์ เหมาะรับไม้ต่อบทสไปเดอร์แมน

ทอม ฮอลแลนด์แนะนำโอเวน คูเปอร์ นักแสดงดาวรุ่งวัย 16 ปี ให้รับบทสไปเดอร์แมนต่อจากเขา พร้อมเปิดใจถึงอนาคตของหนังภาคที่ 4
ทอม ฮอลแลนด์ ( Tom Holland ) นักแสดง หนุ่มผู้รับบท สไปเดอร์แมน หรือ ปีเตอร์ ปาร์กเกอร์ ในจักรวาล ภาพยนตร์ มาร์เวล (MCU) กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดใจถึงอนาคตของบทบาทอันโด่งดังนี้ ในการสัมภาษณ์กับนิตยสาร Esquire ฮอลแลนด์ถูกถามถึง นักแสดง ที่เขาอยากเห็นมารับไม้ต่อบท สไปเดอร์แมน และเขาก็ได้กล่าวชื่อของ โอเวน คูเปอร์ ( Owen Cooper ) วัย 16 ปี ซึ่งกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการ บันเทิง อเมริกา คูเปอร์สร้างชื่อจากการแสดงในซีรีส์ Adolescence ทาง Netflix ในบทเจมี่ มิลเลอร์ เด็กนักเรียนที่ถูกกล่าวหาคดีฆาตกรรม การแสดงของเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลามและทำให้เขากลายเป็น นักแสดง อายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลเอ็มมี่ในปีเดียวกัน นอกจากนี้เขายังมีผลงานใน ภาพยนตร์ เรื่อง Wuthering Heights และซีรีส์ Film Club และกำลังจะมีผลงานเรื่อง Cry to Heaven ที่กำกับโดยทอม ฟอร์ด ฮอลแลนด์กล่าวถึงคูเปอร์ว่า เขามีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม และเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้ ซึ่งถือเป็นการส่งไม้ต่ออย่างเป็นทางการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อย่างไรก็ตามฮอลแลนด์ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของ สไปเดอร์แมน ภาคที่ 4 ซึ่งเขากำลังเจรจาอยู่ โดยเขายอมรับว่าตอนแรกเขามีความลังเลใจเกี่ยวกับการสร้าง ภาพยนตร์ ภาคต่อ แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจรับบทนี้เพื่อปิดจบสัญญาที่เขาเซ็นไว้ตั้งแต่ตอนอายุ 18 ปี ฮอลแลนด์กล่าวว่าการกลับมารับบทปีเตอร์ ปาร์กเกอร์อีกครั้งทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตัวละครที่เขารัก นับตั้งแต่วันที่ทอม ฮอลแลนด์รับบท สไปเดอร์แมน ใน Captain America: Civil War (2016) จนถึง Spider-Man : No Way Home (2021) เขาได้สร้างปรากฏการณ์และความประทับใจให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก การแสดงของเขาผสมผสานความอ่อนโยน อารมณ์ขัน และความกล้าหาญได้อย่างลงตัว ทำให้เขาเป็นที่รักของคนดูทุกเพศทุกวัย หากโอเวน คูเปอร์ได้รับโอกาสสวมชุดสไปเดอร์แมนต่อจากฮอลแลนด์ ก็คงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามอง เพราะคูเปอร์มีฝีมือการแสดงที่โดดเด่นและมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันใด ๆ จากทางมาร์เวลหรือโซนี่เกี่ยวกับแผนการสร้าง สไปเดอร์แมน ภาคใหม่ หรือการเปลี่ยนตัว นักแสดง ในขณะเดียวกันแฟน ๆ หลายคนยังคงหวังให้ทอม ฮอลแลนด์แสดงในบทนี้ต่อไปอีกหลายภาค เพราะเขายังคงมีเคมีที่ดีกับจักรวาลมาร์เวล และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่สามารถเล่าต่อได้ แต่อย่างไรก็ตามอนาคตของ สไปเดอร์แมน ใน MCU ยังคงเป็นปริศนา รอคอยการเปิดเผยจากทั้งสองค่ายใหญ่ ฮอลแลนด์กล่าวทิ้งท้ายว่าไม่ว่าใครจะมารับบทนี้ต่อ เขาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะสไปเดอร์แมนเป็นตัวละครที่มีความหมายกับเขามาก และเขาต้องการให้ผู้ชมรักตัวละครนี้ต่อไ.
ทอม ฮอลแลนด์ (Tom Holland) นักแสดงหนุ่มผู้รับบท สไปเดอร์แมน หรือ ปีเตอร์ ปาร์กเกอร์ ในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (MCU) กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดใจถึงอนาคตของบทบาทอันโด่งดังนี้ ในการสัมภาษณ์กับนิตยสาร Esquire ฮอลแลนด์ถูกถามถึงนักแสดงที่เขาอยากเห็นมารับไม้ต่อบท สไปเดอร์แมน และเขาก็ได้กล่าวชื่อของ โอเวน คูเปอร์ (Owen Cooper) วัย 16 ปี ซึ่งกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการบันเทิงอเมริกา คูเปอร์สร้างชื่อจากการแสดงในซีรีส์ Adolescence ทาง Netflix ในบทเจมี่ มิลเลอร์ เด็กนักเรียนที่ถูกกล่าวหาคดีฆาตกรรม การแสดงของเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลามและทำให้เขากลายเป็นนักแสดงอายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลเอ็มมี่ในปีเดียวกัน นอกจากนี้เขายังมีผลงานในภาพยนตร์เรื่อง Wuthering Heights และซีรีส์ Film Club และกำลังจะมีผลงานเรื่อง Cry to Heaven ที่กำกับโดยทอม ฟอร์ด ฮอลแลนด์กล่าวถึงคูเปอร์ว่า เขามีพรสวรรค์เต็มเปี่ยม และเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้ ซึ่งถือเป็นการส่งไม้ต่ออย่างเป็นทางการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อย่างไรก็ตามฮอลแลนด์ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของ สไปเดอร์แมน ภาคที่ 4 ซึ่งเขากำลังเจรจาอยู่ โดยเขายอมรับว่าตอนแรกเขามีความลังเลใจเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อ แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจรับบทนี้เพื่อปิดจบสัญญาที่เขาเซ็นไว้ตั้งแต่ตอนอายุ 18 ปี ฮอลแลนด์กล่าวว่าการกลับมารับบทปีเตอร์ ปาร์กเกอร์อีกครั้งทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตัวละครที่เขารัก นับตั้งแต่วันที่ทอม ฮอลแลนด์รับบท สไปเดอร์แมน ใน Captain America: Civil War (2016) จนถึง Spider-Man: No Way Home (2021) เขาได้สร้างปรากฏการณ์และความประทับใจให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก การแสดงของเขาผสมผสานความอ่อนโยน อารมณ์ขัน และความกล้าหาญได้อย่างลงตัว ทำให้เขาเป็นที่รักของคนดูทุกเพศทุกวัย หากโอเวน คูเปอร์ได้รับโอกาสสวมชุดสไปเดอร์แมนต่อจากฮอลแลนด์ ก็คงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามอง เพราะคูเปอร์มีฝีมือการแสดงที่โดดเด่นและมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันใด ๆ จากทางมาร์เวลหรือโซนี่เกี่ยวกับแผนการสร้าง สไปเดอร์แมน ภาคใหม่ หรือการเปลี่ยนตัวนักแสดง ในขณะเดียวกันแฟน ๆ หลายคนยังคงหวังให้ทอม ฮอลแลนด์แสดงในบทนี้ต่อไปอีกหลายภาค เพราะเขายังคงมีเคมีที่ดีกับจักรวาลมาร์เวล และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่สามารถเล่าต่อได้ แต่อย่างไรก็ตามอนาคตของ สไปเดอร์แมน ใน MCU ยังคงเป็นปริศนา รอคอยการเปิดเผยจากทั้งสองค่ายใหญ่ ฮอลแลนด์กล่าวทิ้งท้ายว่าไม่ว่าใครจะมารับบทนี้ต่อ เขาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะสไปเดอร์แมนเป็นตัวละครที่มีความหมายกับเขามาก และเขาต้องการให้ผู้ชมรักตัวละครนี้ต่อไ
Tom Holland Spider-Man Owen Cooper ภาพยนตร์ นักแสดง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
HP เปิดตัว OMEN Transcend 16, OMEN 16 และ Victus 16 แล็ปท็อปเกมมิ่งรุ่นใหม่ ขุมพลัง Intel CoreHP ประเทศไทย เปิดตัว OMEN Transcend 16, OMEN 16 และ Victus 16 แล็ปท็อปเกมมิ่งรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel Core
Read more »
iPhone 16 ลือสีใหม่ Gold Titanium ภาพหลุดตัวเครื่อง ก่อน Apple Eventลือ iPhone 16 จนเกือบวินาทีสุดท้าย คาดมีสีใหม่ที่น่าจะชื่อว่า Gold Titanium อาจจะอยู่ใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max
Read more »
เทียบสเปค iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ต่างกันตรงไหน รุ่นไหนคุ้ม น่าซื้อที่สุดiPhone 16 series เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในรอบนี้มาพร้อมกับ 4 รุ่นเหมือนเดิม iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max
Read more »
สรุป ราคา iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro และ 16 Pro Max เครื่องศูนย์ไทยสรุปข้อมูล ราคา iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro และ 16 Pro Max เครื่องศูนย์ไทย ที่ปีนี้ราคาแทบทุกรุ่น ถูกลงกว่า iPhone 15 ปีที่แล้ว
Read more »
โปรโมชัน ทรู ดีแทค จอง iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro และ 16 Pro Maxทรู-ดีแทคเปิดจอง iPhone 16 ซีรีส์ใหม่ พร้อม โปรโมชัน สุดคุ้ม 'โปรข้ามเวลา' อัพเกรดฟรีปีหน้า เริ่มวางจำหน่าย 20 ก.ย. นี้
Read more »
“ยูเอ็น” ล่ม! ถกสู้ “โลกแล้ง”รูดม่าน ปิดฉาก ไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 16” หรือ “ยูเอ็นซีซีดี ค็อป 16” (UNCCD COP16 : United Nation Convention to Combat Desertification Conference of Parties 16) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ค็อป 16” ซึ่งมีขึ้นที่กรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย...
Read more »