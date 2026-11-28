ทอม คีโอและเดชชวลิต คว้าสัญญาONE หลังศึกONE ลุมพินี 180และThe Inner Circle 40
ทอม คีโอ และเดชชวลิต ซิลค์มวยไทย คว้าสัญญาONE หลังโชว์ฟอร์มโหดชนะน็อกและทีเคโอในศึกONE ลุมพินี 180 และThe Inner Circle 40 ที่เวทีลุมพินี
ศึกมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับสองอีเวนต์หลักอย่าง ONE ลุมพินี 180 และ The Inner Circle 40 ที่จัดขึ้น ณ สนามมวย เวทีลุมพินี ในซอยรามอินทรา 17 กรุงเทพมหานคร เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดสดส่งสัญญาณไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 195 ประเทศทั่วโลก สร้างความคึกคักให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกที่ติดตามชมการแข่งขันในคืนดังกล่าว
เดชชวลิต บดบี้ยอดขุนพล คว้าสิทธิ์เซ็นสัญญาONE
ในคู่เอกของรายการ The Inner Circle 40 เป็นการดวลกันระหว่าง ยอดขุนพล จอมบู๊จากนครราชสีมา ซึ่งขึ้นชกในรุ่นแบนตัมเวต น้ำหนัก 135 ถึง 145 ปอนด์ กับ เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย ดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงจากจังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของ เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย ที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการน็อกเอาท์ (TKO) ในนาทีที่ 1:03 ของยกที่สองAlso readมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 180 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในช่วงยกแรก ยอดขุนพล เปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถกดหมัดฮักซ้ายใส่คู่ชกจนถูกนับได้ก่อน แต่เมื่อเข้าสู่ยกที่สอง เดชชวลิต ได้เร่งเครื่องแก้เกมและเดินหน้าถล่มด้วยหมัดชุดใหญ่ส่งให้นักชกรุ่นพี่ร่วงลงและโดนนับสองครั้งติดต่อกัน ก่อนจะปิดเกมและคว้าชัยชนะในที่สุด
ทอม คีโอ ฟอร์มจรวดชนะน็อกเซ็นสัญญาONEฉบับที่8
ส่วนในคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 180 เป็นการแข่งขันระหว่าง เด่นเกรียงไกร มาวินมวยไทย จากจังหวัดพัทลุง พบกับ ตุย ลิน ทัต นักชกจากประเทศพม่า ในรุ่นสตรอว์เวต น้ำหนัก 115 ถึง 125 ปอนด์ หลังเสียงระฆังเริ่มยกแรก เด่นเกรียงไกร เดินบุกเข้าหาอย่างต่อเนื่อง ส่วน ตุย ลิน ทัต ยืนรอจังหวะโต้กลับอย่างรัดกุม แม้ ตุย ลิน ทัต จะปรับแผนมาเดินลุย แต่ยังถูก เด่นเกรียงไกร ดักเตะและออกหมัดตอบโต้เก็บแต้มได้ต่อเนื่อง ครบสามยก เด่นเกรียงไกร จึงเป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยสองไฟต์ติดต่อกัน
ไฮไลต์สำคัญของการมอบสัญญาเกิดขึ้นกับ ทอม คีโอ นักชกจากไอร์แลนด์ ซึ่งชนะน็อก อับเดลาลี เซฮิดี จากโมร็อกโก ในนาทีที่ 2:22 ของยกที่สอง สำหรับศึกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต น้ำหนัก 145 ถึง 155 ปอนด์ หลังจากโชว์ฟอร์มโหดปิดเกมคู่ต่อสู้ไม่ครบยกเป็นไฟต์ที่สี่ติดต่อกัน ทอม คีโอ จึงกลายเป็นนักมวยรายที่แปดที่ได้เซ็นสัญญา ONE จากรายการ The Inner Circle
ชาตรี ศิษย์ยอดธง มอบเงินรางวัลโบนัสพิเศษนักสู้ฟอร์มแรง
ด้านบิ๊กบอสอย่าง ชาตรี ศิษย์ยอดธง ได้สั่งการแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษให้แก่นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในคืนดังกล่าว โดยไม่รวมค่าตัวนักสู้เดิม ซึ่งรวมไปถึง ทอม คีโอ และ เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย จากศึก The Inner Circle 40 รวมถึง ฟูกะ โอโนเดระ จากศึก ONE ลุมพินี 180 ที่สามารถชนะน็อก เอฟเฟ ชาลิสกัน จากตุรกีและแคนาดา ในนาทีที่ 0:45 ของยกที่สอง
สรุปยอดเงินโบนัสพิเศษที่มอบให้แก่นักสู้เหล่านี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของเหล่านักชกทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้โชว์ศักยภาพและทักษะในการต่อสู้ภายใต้สังเวียนของ ONE Championship ในค่ำคืนประวัติศาสตร์ครั้งนี้
ผลการแข่งขันอื่น ๆ และสถิติสำคัญในคืนแห่งชัยชนะ
คู่รองของ The Inner Circle 40 เป็นศึกเดือดระหว่าง วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม จากบุรีรัมย์ พบกับ ก้องไกล ส.สมหมาย จากพิษณุโลก ในรุ่นแบนตัมเวต 135 ถึง 145 ปอนด์ การแลกหมัดในยกแรกและยกสองดุเดือดมาก แต่ยกสาม ก้องไกล ปล่อยหมัดผีจับยัดส่ง วรพล ลงไปโดนนับ ทว่า วรพล ลุกขึ้นมาสู้ต่อจนครบสามยก ผลปรากฏว่า ก้องไกล มีภาษีดีกว่าจากการได้จำนวนนับ เบียดชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 เสียง
ผลการแข่งขันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ แฮร์รี เพอร์วิส จากสหราชอาณาจักร ชนะน็อก รุ่งราวี ติ๊งโน๊ตแปดริ้ว ในนาทีที่ 0:57 ของยกสามสำหรับรุ่นไลต์เวต 155 ถึง 170 ปอนด์ รวมถึง เจ็กสัน เฮย์แมน จากออสเตรเลีย ที่ชนะทีเคโอ ซิกซ์เตน ลาร์สสัน จากสวีเดน ในนาทีที่ 2:20 ของยกสาม และ อลิสแตร์ ฟิตซ์แฮร์ริส จากสหราชอาณาจักร ที่ชนะคะแนนเอกฉันท์ บูเปน มูตุม จากอินเดีย สำหรับการต่อสู้ในคืนนี้ยังมีการตัดสินพิเศษเมื่อ ปานเพชร ส.เดชะพันธ์ ชนะโดยการตัดสิทธิ์ ยูเซฟ เอร์ราจี จากโมร็อกโก เนื่องจากทำฟาวล์
อนาคตของเหล่านักมวยไทยบนเวทียกระดับโลก
การคว้าสัญญา ONE ของ ทอม คีโอ และ เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย นับเป็นการยกระดับเส้นทางอาชีพของพวกเขาสู่เวทีระดับโลกอย่างเต็มตัว โอกาสเหล่านี้เปิดกว้างสำหรับนักชกที่มีฟอร์มดีและทักษะที่โดดเด่น ขณะที่ ยอดขุนพล และ เด่นเกรียงไกร ก็ต้องเร่งฝึกฝนเพื่อกลับมาเรียกความมั่นใจและสร้างสถิติชนะให้ต่อเนื่อง
ความสำเร็จในคืนนี้ของ ONE Championship ไม่ใช่เพียงการชนะหรือแพ้ในสังเวียน แต่เป็นการแสดงผลงานศิลปะการต่อสู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่ง นักชก ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศต่างร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน การจับจ่ายใช้สอยและความบันเทิงในวงการกีฬาต่อสู้จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของผู้ชมทั่วโลก
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