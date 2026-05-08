ทอท. ปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาท ยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) เตรียมปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคน จากเดิมที่ 730 บาทต่อคน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยเน้นย้ำว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปลงทุนในการพัฒนาท่าอากาศยานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงการหารือกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ สร.
ทอท. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทำงานสู่การเป็นศูนย์กลางการบินอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญเรื่องการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (Passenger Service Charge: PSC) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทอท.
จะต้องยกระดับการให้บริการและการดูแลผู้โดยสารให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนมา โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง นอกจากนี้ยังแนะแนวทางการทำงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
(AOT) จะปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคน จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 730 บาทต่อคน โดยมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่ ส่วนเส้นทางภายในประเทศยังคงเก็บในอัตราเดิมที่ 130 บาทต่อคน ก่อนหน้านี้ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เคยชี้แจงว่า ค่าบริการ PSC นี้ ไม่ใช่ภาษี และไม่ใช่รายได้เพื่อแสวงหากำไรส่วนเกิน แต่เป็นรายได้ที่นำไปใช้เฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินตามหลักเกณฑ์สากลของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปลงทุนในโครงการสำคัญ เช่น อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และการนำระบบบริการอัตโนมัติ (CUPPS) มาใช้เพื่อยกระดับความรวดเร็วและความปลอดภัยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก นางสาวปวีณา ย้ำว่า ค่าบริการ PSC ที่ปรับเพิ่มขึ้นมา จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยาน ไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่คิงเพาเวอร์ (King Power) ขอยกเลิกสัญญาสัมปทาน Duty Free นอกจากนี้ ทอท.
ยังได้วางแผนการพัฒนาท่าอากาศยานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าบริการ PSC ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสา
