ทองแดงร่วงหนัก 2.64% ทรัมป์สั่งห้ามสร้าง Data Center ต่างประเทศ
ราคาทองแดงโลกดิ่งลง 2.64% หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งแบนบริษัทสหรัฐฯ สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ พร้อม Nvidia ส่งสัญญาณชะลอการลงทุน AI ผลกระทบอุปสงค์โลหะสำคัญ
ตลาดทองคำแดงได้รับแรงกดดันอย่างรุนแรงจากนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ประกาศห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันเข้าไปลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ ในต่างประเทศ โดยมาตรการนี้ส่งผลให้ราคาโลหะสำคัญอย่างทองแดงร่วงลงทันที เนื่องจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านอุปสงค์ของทองแดงซึ่งเป็นวัสดุหลักในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่ายสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เมื่อผู้นำสหรัฐฯ ออกคำสั่งดังกล่าว ทำให้นักลงทุนทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสากลAlso readPDP ใหม่-Data Center ดันดีมานด์หม้อแปลง ‘ฮิตาชิฯ’ขยายผลิตโรงงานบางปู ลุ้นเฟส 3
รายละเอียดการร่วงลงของราคาทองแดง
สัญญาทองแดงในตลาดนิวยอร์กชนิดส่งมอบเดือนธันวาคมปี 2025 บนตลาด Commodity Exchange (COMEX) ได้ปรับลดลงถึง 14.85 เซนต์ต่อปอนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.64 ปิดการซื้อขายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ที่ระดับ 5.4850 ดอลลาร์ต่อปอนด์ การปรับตัวลงในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลของตลาดว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลซึ่งต้องการทองแดงเป็นวัตถุดิบหลัก
ก่อนหน้าที่การประกาศคำสั่งห้ามจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวัน โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายร่วมกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ ประเทศจีน การประชุมดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้นักลงทุนจับตาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ความผันผวนของราคา commodities ในตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผลกระทบจาก Nvidia และนโยบายภาษี
บริษัท NVIDIA Corporation ผู้ผลิตชิปกราฟิกและระบบปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดเกิดความระมัดระวัง แม้ผลประกอบการของ NVIDIA จะออกมาแข็งแกร่ง แต่ผู้บริหารได้ส่งสัญญาณว่าบริษัทฯ จะชะลอการขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ซึ่งเคยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา
สำหรับคำสั่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ออกมานั้น ระบุอย่างชัดเจนว่า บริษัทของสหรัฐอเมริกาจะถูกห้ามมิให้เข้าไปสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางภาษีในอัตราที่สูงมากหากยังยืนยันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อไป มาตรการนี้เป็นเครื่องมือทางการปกครองที่ทรงพลังในการบังคับให้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลับเข้ามาภายในประเทศ หรืออย่างน้อยก็ควบคุมวงเงินการลงทุนข้ามแดนได้อย่างเข้มงวด
มุมมองภาคการเมืองและผลกระทบในอนาคต
ในมุมของฝ่ายการเมือง พรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสกำลังพิจารณาออกกฎระเบียบคุมเข้มเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งหากกฎหมายเหล่านี้ผ่านความเห็นชอบอาจซ้ำเติมความกดดันต่อราคาทองแดงให้ลดลงมากกว่าเดิม เนื่องจากภาคเอกชนต้องปรับมาตรฐานการก่อสร้างให้สูงขึ้นและใช้เวลานานขึ้น
ผลกระทบในระยะสั้นต่อภาคอุตสาหกรรมคือความไม่แน่นอนของซัพพลายเชน ทองแดง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มักจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับความต้องการในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เมื่ออุปสงค์จากกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงชะลอตัว นักลงทุนจึงปรับลดแนวโน้มความต้องการใช้ทองแดงลง ส่งผลให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวลงตามแรงขายของกองทุนและการเก็งกำไร
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