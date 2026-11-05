ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,150 บาท ราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 66,150 บาท และทองแท่งขายออกที่ 65,350 บาท ตามประกาศ ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
ราคาทองคำ ในประเทศมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยธนาคารฯ ได้ออกประกาศครั้งที่ 4 เพื่อกำหนดราคารับซื้อและราคาขายออกของทองคำแท่งและ ทองรูปพรรณ สำหรับราคา ทองรูปพรรณ 96.5% ในขณะนี้มีราคาขายออกอยู่ที่ระดับสูงถึงบาทละ 66,150 บาท ขณะที่ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,853.92 บาท ทำให้เห็นถึงอัตรากำไรและส่วนต่างราคาที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดโลกปัจจุบัน
สำหรับทองคำแท่ง ราคาประกาศรับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 65,150 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 65,350 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของราคาโลหะมีค่าที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันการเงิน การปรับขึ้นของราคาดังกล่าวมีปัจจัยหนุนจากทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันดิบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโลกAlso readลูกเตือนยื่นทบทวนสิทธิรถถ้าแปลก คนชื้อไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ 2569
ปัจจัยโลกหนุนราคาทองโลกพุ่ง
ราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4,126 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนแรงคือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ระบุว่ายังไม่มีแผนจะเปิดฉากโจมตีกว้างขวางในทันที เนื่องจากการส่งออกพลังงานผ่านการคุ้มครองทางเรือในช่องแคบฮอร์มูซยังคงดำเนินไปได้อย่างปกติ ทำให้ความกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองหรือการทหารลดลง
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบชนิดเบรนท์และไวต์ ยังมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองภายในสหรัฐอย่างใกล้ชิด หลังจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการครองเสียงข้างมากทั้งในสภาสูงและสภาล่าง สิ่งนี้อาจนำไปสู่ข้อจำกัดในการอนุมัติมาตรการทางการคลังและการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะรัฐปิด (Government shutdown) ในอนาคตหากไม่สามารถหาฉันทามติได้
ธนาคารกลางโลกช้อนซื้อทองคำหนัก
แรงซื้อจากภาคสถาบันการเงินยังคงแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายงาน数据显示ว่า ธนาคารกลางทั่วโลกได้มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 โดยปริมาณการซื้อมีการพุ่งแตะที่ 321.2 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 42% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2025 ที่มีปริมาณ 226.3 ตัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
หากพิจารณาในภาพรวมของปีนี้ ยอดซื้อสะสมในช่วง 9 เดือนแรก หรือ Year-to-Date (YTD) อยู่ที่ 675 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าธนาคารกลางทั่วโลกยังคงมีความต้องการทองคำที่สูงมาก เพื่อใช้ในการสำรองทุนและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงิน fiat currencies เพียงสกุลเดียว ซึ่งส่งผลให้ฐานราคาทองคำมีเสถียรภาพในระดับสูง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและความเคลื่อนไหวกองทุน
แม้ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์จากธนาคารกลางจะแข็งแกร่ง แต่ก็มีปัจจัยลบจากด้านเศรษฐกิจสหรัฐเล็กน้อย เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP (Non-Farm) ที่ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวัง regarding การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลดลง และสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำในบางช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเชิงบวกยังคงเด่นชัดเมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของกองทุน ETF ขนาดใหญ่ โดยกองทุน SPDR ได้มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก 2.85 ตัน ซึ่งสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ทองคำอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน การผสมผสานระหว่างอุปสงค์จากธนาคารกลาง ความอ่อนค่าของดอลลาร์ และท่าทีทางการเมืองในสหรัฐ จึงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำให้อยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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