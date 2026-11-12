ทองร่วงหลุด 4,000 ดอลลาร์ รับดอกเบี้ยสหรัฐแรง-จีนสะสม
ราคาทองคำทรุดหนักหลุดแนวรับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์แข็งค่าและแรงกดดันจากนโยบายดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่ตลาดจับตาแนวรับสำคัญ 3,980 ดอลลาร์ฯ
ราคาทองคำ ในตลาดโลกเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดย ราคาทองคำ ตลาด COMEX สัญญาส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดตลาดร่วงลง 29.70 ดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 0.74 ปรับเข้าสู่ระดับ 4,000.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ ราคาทองคำ สปอต (Gold Spot) ได้หลุดแนวรับทางจิตวิทยาสำคัญที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ และร่อนตัวลงเพื่อทดสอบฐานแนวรับสำคัญบริเวณ 3,980 ถึง 3,985 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ปัจจัยลบจากเงินเฟ้อสหรัฐและอัตราดอกเบี้ย
สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองคำมีแรงกดดันอย่างหนักในปัจจุบัน มาจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาในเดือน ต.ค. ซึ่งพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังปรับแข็งค่าอย่างต่อเนื่องสู่ระดับประมาณ 102.8 ถึง 102.9 จุด ซึ่งการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สร้างต้นทุนโอกาสให้กับนักลงทุนในการถือครองทองคำ ทำให้สินทรัพย์ที่ออกดอกเบี้ยเป็นศูนย์อย่างทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลงในขณะนั้นAlso readมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย ทุ่ม 4,000 ล้าน ปี '70 สปีด 210 สาขา พร้อมปั้นคลังสินค้าอัตโนมัติเฟสแรก
ความกังวลต่อท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ
ความวิตกกังวลของนักลงทุนยังทวีความรุนแรงขึ้นจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) โดยมีนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และนางลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขดัลลัส ออกมาสนับสนุนแนวคิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายดังกล่าวส่งผลให้น้ำหนักการคาดการณ์ของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยตลาดเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.50 ร้อยละ ในการประชุมประจำเดือน ธ.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองให้ปรับตัวลงเพิ่มเติม
ปัจจัยสนับสนุนและแรงซื้อจากภาคกลาง
แม้ว่าภาพรวมตลาดจะดูมืดมน แต่บรรดานักวิเคราะห์ยังคงชี้ให้เห็นว่าตลาดยังมีปัจจัยพื้นฐานที่พยุงไม่ให้ราคาทองคำร่วงลึกไปกว่านี้ โดยแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedge) ยังมีความต่อเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ (Brent) ที่ทะยานทะลุระดับ 92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐหลังหุ้น Nvidia ดิ่งลงถึง 8 ร้อยละ จากกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ทำให้เม็ดเงินบางส่วนไหลเข้ามาพักหลบภัยในทองคำ นอกจากนี้ สถิติจากจีนยังบ่งชี้ถึงความต้องการซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนที่เพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. ถึง 25.8 ตัน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงให้กับราคาในระดับหนึ่ง
มุมมองนักวิเคราะห์และแนวรับสำคัญสำหรับนักลงทุน
ผู้ค้าทองคำและนักวิเคราะห์แนะนำให้นักลงทุนจับตาดูแนวรับสำคัญบริเวณ 3,980 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากราคาทองหลุดจากระดับดังกล่าวไป อาจมีแรงขายซึมเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและทำให้ราคาปรับฐานลึกต่อไปในขั้นถัดไป อย่างไรก็ตาม หากสามารถยืนราคาอยู่ในกรอบนี้ได้อย่างมั่นคง ตลาดทองคำอาจมีทิศทางดีดตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาอีกครั้ง ซึ่งนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด
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