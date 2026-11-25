ทองร่วงหลุด 3,600 ดอลลาร์ หลัง Fed โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 98% ทรัมป์จ่อภาษีใหม่
ทองคำโลกปรับฐานหลุด 3,600 ดอลลาร์ รับสัญญาณเฟดขึ้นดอกเบี้ย 98% และมาตรการภาษีใหม่ของทรัมป์ ขณะที่ทองไทยบาทละ 57,350 จับตาตัวเลข PCE คืนนี้
ตลาด ทองคำ โลกเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันนี้ (25 พฤศจิกายน) ทำให้ราคาพุ่งหลุดแนวรับสำคัญระดับ 3,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นรอบใหม่ โดยมีสาเหตุหลักจากแรงกดดันด้านนโยบายการเงินและภัยคุกคามจากสงครามการค้า การคาดการณ์ของตลาดชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีโอกาสสูงถึง 98% ในการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าดึงดูดของ ทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่สร้างรายได้
ปัจจัย фундаментальกดดันราคาทอง
ราคาทองคำตลาดโลกปิดลบ 81.50 ดอลลาร์ หรือร่วงลง 2.24% สิ้นสุดที่ระดับ 3,556.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับราคาปัจจุบันมีการปรับตัวลดลงมาทรงตัวบริเวณ 3,537 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การตัดสินใจนี้เกิดจากหลายปัจจัยรวมกัน ทั้งแรงเทขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Margin Call) จากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ได้รับแรงขายอย่างหนัก และข่าวลือเรื่องมาตรการภาษีใหม่Also read“พีพี ปุญญ์ปรีดี” เขินถูกแฟนคลับจับจิ้น “เบลล่า” ยกพี่สาวคนสนิท
เพจ HGF-Hua Seng Heng Gold Futures หรือฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ได้ออกมาชี้ว่าฟิวเจอร์สทองคำร่วงลงถึง 2.67% หลังจากดัชนี FedWatch ปรับขึ้นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 98% นักวิเคราะห์ยังระบุว่าการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของเฟดในช่วงเย็นวันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้น โดยคืนนี้ต้องจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE และตัวเลข GDP ของสหรัฐอย่างใกล้ชิด หากตัวเลขออกมาเหนือคาด อาจยิ่งซ้ำเติมราคาทองคำให้ร่วงลึกกว่านี้
จุดตัดทางเทคนิคและมุมมองนักวิเคราะห์
ในมุมมองของฮั่วเซ่งเฮง ทองคำต้องเฝ้าระวังจุดต่ำสุดที่ 3,552.46 ดอลลาร์ หากราคาทดสอบลงต่ำกว่าระดับนี้ แรงขายรอบใหม่อาจปะทุขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระดับจิตวิทยาที่สำคัญถัดไปคือ 3,500 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาสามารถฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับ 3,600 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง โอกาสในการฟื้นตัวอาจเพิ่มขึ้น
ด้านเพจ MTS Gold หรือห้างทองแม่ทองสุก รายงานว่าราคาทองคำร่วงลงกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตลาดโดยรวม โดยอ้างอิงถึงสถานการณ์ในวันอังคาร (24 พฤศจิกายน) ที่ราคาเคยหลุด 3,600 ดอลลาร์ลงมาทรงตัวที่ 3,550 ดอลลาร์ ก่อนจะมีแรงดีดตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ได้
มาตรการภาษีของทรัมป์และสงครามการค้า
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่กดดันตลาดคือข่าวลือว่ารัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมประกาศมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ต่อ 16 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และไทย การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังศาลฎีกาสหรัฐตัดสินว่ามาตรการภาษีเดิมที่มีชื่อว่า Liberation Day ขัดต่อกฎหมาย ทำให้รัฐบาลหันกลับมาใช้กฎหมายการค้า Section 301
มาตรการภาษีรอบใหม่นี้มุ่งตอบโต้ประเทศที่สหรัฐกล่าวหาว่ามีการผลิตสินค้าเกินความต้องการ (Overcapacity) และอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยในสหรัฐ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลว่าสงครามการค้าอาจกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลก และส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำถูกขายเพื่อให้ได้เงินสดไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นหรือชดเชยความขาดทุนในพอร์ตหุ้น
ทิศทางราคาทองไทยและภาพรวมกองทุน
สำหรับตลาดทองคำในประเทศไทย ทองคำแท่งเปิดตลาดร่วงลงทันที 1,000 บาท แต่หลังจากนั้นมีการปรับครั้งที่ 2 ทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ล่าสุดราคาทองแท่งอยู่ในระดับ 57,350 บาทต่อบาท ในขณะที่ราคาทองรูปพรรณมีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยสะท้อนถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับบาทที่แปรผันตามความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจอเมริกัน
ภาพรวมของกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าปริมาณการถือครองทองคำในวันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงอยู่ที่ 1,031.30 ตัน อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินไหลออกสุทธิในเดือนพฤศจิกายนมีจำนวน 10.35 ตัน และเม็ดเงินไหลออกสุทธิตั้งแต่ต้นปี 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 40.68 ตัน
มุมมองระยะยาวจากสถาบันการเงิน
แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงในเชิงเทคนิคในระยะสั้น แต่สถาบันการเงินระดับโลกยังคงมองในแง่ดีสำหรับระยะยาว J.P. Morgan คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสามารถฟื้นตัวและแตะระดับ 4,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027 โดยเหตุผลหลักคือแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยจริง (Real Yield) ที่อยู่ในระดับสูงจะเริ่มผ่อนคลายลง เมื่อเฟดสิ้นสุดวงจรการขึ้นดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน Commerzbank ก็มีมุมมองที่สอดคล้องกันโดยคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะแตะระดับ 4,100 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปี 2028 รวมถึงความต้องการซื้อทองคำจากธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
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