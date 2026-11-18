ทองร่วงแตะ 3,808 ดอลฯ ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแรง กดดันราคาตลอดสัปดาห์
ราคาทองคำร่วงลึกแตะ 3,808 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ จากดัชนีดอลลาร์แข็งค่าและแรงกดดันดอกเบี้ย Fed คาดการณ์สูงถึง 96% ส่งผลให้นักลงทุนจับตาข้อมูล FOMC 19 พ.ย.
ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในช่วงเช้าวันนี้ โดยแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 3,808 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 ตามรายงานของตลาดทั่วโลก การดิ่งลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 3,850 เหรียญสหรัฐ สร้างความวิตกให้กับผู้ลงทุนที่ถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
ปัจจัยกดดันดัชนีดอลลาร์และทิศทางดอกเบี้ย Fed
แหล่งกดดันหลักที่ทำให้ราคาทองคำเผชิญแรงขายอย่างหนักในปัจจุบัน มาจากมูลค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่ดัชนีนี้ทำระดับสูงใหม่บริเวณ 103.78 จุด เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สร้างแรงกดดันโดยตรงต่อราคาทองคำเนื่องจากทองคำซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ทำให้ผู้ซื้อจากประเทศอื่นต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นAlso read“มาร์ค ต้วน” อยากลองเล่นบทร้ายสักครั้ง แพลนอนาคตอยากทำอะไรที่ดูโตขึ้น
นอกจากนี้ สถานการณ์ในฝั่งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด โดย Yield จากตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดการเงินให้น้ำหนักความน่าจะเป็นสูงถึง 96% ว่า Fed จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนธันวาคม ปี 2025 สิ่งนี้ทำให้ทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ดูไม่ดึงดูดใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ที่ให้ yield สูงกว่า
ทิศทางราคาและบทบาทของกองทุนลงทุนทองคำ
สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในตลาดทองคำโลก รายงานพบว่าราคาปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย 4.59 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 0.12% มาอยู่ที่ระดับ 3,849.21 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันที่เคลื่อนไหวในตลาดสดพบว่ามีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่บริเวณ 3,819.59 เหรียญสหรัฐ ส่วนในตลาดเงิน ทองคำขาว หรือ Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.37 เหรียญ หรือ 0.78% มาอยู่ที่ระดับ 47.38 เหรียญสหรัฐ โดยมีราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 46.80 เหรียญสหรัฐ
ในแง่ของกระแสเงินทุน กองทุนทองคำขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust มีรายงานการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันก่อนหน้า โดยการซื้อเข้าเพิ่มจำนวน 2.56 ตัน ส่งผลให้ยอดรวมการถือครองปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1,048.68 ตัน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจระยะยาว แม้ภาพรวมตลอดเดือนพฤศจิกายน 2025 กองทุนนี้จะซื้อเข้าสุทธิจำนวน 7.03 ตันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นปี 2025 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้ขายทองคำออกสุทธิจำนวน 23.30 ตัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการลดสัดส่วนการถือครองในห้วงระยะยาว
มุมมองนักวิเคราะห์และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
Goldman Sachs ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดทองคำในระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสู่ระดับ 4,650 เหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี 2027 และอาจพุ่งไปแตะระดับ 5,600 เหรียญสหรัฐในปี 2028 แรงหนุนหลักมาจากพฤติกรรมซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกที่มีเฉลี่ยเดือนละ 60 ตัน นอกจากนี้ การคาดหมายว่า Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2027 ก็คาดว่าจะดึงดูดเงินลงทุนจากกองทุน ETF กลับเข้าสู่ตลาดทองคำอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในระยะสั้นยังคงมีอยู่จากความไม่แน่นอนด้านนโยบายดอกเบี้ยของ Fed ในขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงตึงเครียดReuters รายงานเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2025 ว่า การเจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ 9 เดือนยังคงหยุดชะงัก โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลกดดันเศรษฐกิจอิหร่าน ขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก่อนการเจรจา ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ยังเตือนว่าอิหร่านจะเผชิญการตอบโต้อย่างรุนแรงหากใช้ระเบิดกัมมันตรังสีโจมตีกรุงวอชิงตัน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025 กองทัพสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์muz โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองหลังจากอิหร่านโจมตีบุคลากรและทรัพย์สินของสหรัฐฯ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเสียหาย การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและการคุ้มกันเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์muz ยังคงดำเนินอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลาย นักลงทุนจึงจับตารายงานการประชุม FOMC ในเวลา 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2025 ตามเวลาไทย เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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