ทองดิ่งหนัก ขอนแก่นสต็อกทองแท่ง 10 บาทหมด เจ้าของร้านเตือนความเสี่ยง
ราคาทองคำปรับตัวลงสู่ระดับ 50,000 บาท ทำให้ประชาชนในขอนแก่นแห่ซื้อทองคำแท่งเก็งกำไรจนสต็อกหมดเกลี้ยง เจ้าของร้านเจ๊เล็กเยาวราชเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงและราคาอาจผันผวนต่อเนื่อง
สถานการณ์ตลาดทองคำในจังหวัด ขอนแก่น เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 คึกคักเป็นพิเศษจากปรากฏการณ์ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตัดสินใจเดินทางเข้าร้านทองเพื่อทำการซื้อทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งเก็บไว้เป็นทรัพย์สินหรือเพื่อการเก็งกำไร โดยบรรยากาศที่ ห้างทองเจ๊เล็กเยาวราช 99.99 บนถนนกลางเมือง เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น พบว่ามีผู้ซื้อมาจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้อทองกันอย่างคับคั่ง
สต็อกทองแท่ง 10 บาทหมดเกลี้ยง ผู้ขายสั่งเพิ่มวันจันทร์
ทองแท่งน้ำหนัก 10 บาท เป็นสินค้าขายดีที่สุดในช่วงนี้จนทำให้สต็อกสินค้าหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทางร้านจำเป็นต้องรอสั่งสินค้าเพิ่มเข้ามาขายอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ส่วนทองแท่งน้ำหนัก 1 บาท ก็มียอดขายที่ดีไม่แพ้กัน แม้ทองรูปพรรณจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อทั่วไปที่ต้องการใส่ประดับกาย แต่กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเก็บออมหรือเก็งกำไรยังคงนิยมเลือกซื้อทองแท่งมากกว่า เนื่องจากมีความคล่องตัวในการขายคืนสูงกว่าเมื่อเทียบกับทองรูปพรรณที่มีต้นทุนค่าทำงAlso readAgrivoltaics: โซลาร์เซลล์เกษตรแก้วิกฤตภัยแล้งจากแคลิฟอร์เนีย
นักวิชาการมองราคาอาจร่วง 30,000 บาทแต่ใช้เวลา
น.ส.จิรัฐนัชชา เจ้าของห้างทองเจ๊เล็กเยาวราช เปิดเผยว่า ช่วงนี้ตลาดทองคำมีทั้งคนซื้อและคนขาย แต่สัดส่วนของผู้ที่นิยมมาซื้อเก็บมีมากกว่ากลุ่มผู้ขาย โดยผู้ขายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่นำทองออกมาขายเพราะเกรงว่าราคาจะร่วงลงมากกว่านี้และจะทำให้เกิดการขาดทุนสะสมหนักขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ซื้อเก็บเพราะมองเห็นว่าราคาในปัจจุบันอยู่ในจุดต่ำสุดในรอบหลายปี จึงกังวลว่าหากในอนาคตราคาทองคำปรับขึ้นอีกครั้ง ตนเองอาจไม่มีเงินพอที่จะซื้อทองในราคาต่ำเช่นนี้อีก
น.ส.จิรัฐนัชชา ระบุเพิ่มเติมว่า ราคาทองคำในปัจจุบันมีการสวิงตัวขึ้นลงภายในวันจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากการประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้ ทางร้านมองว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะดิ่งลงไปต่ำสุดถึงระดับ 45,000 บาทต่อบาททองคำได้ ขณะที่มุมมองของนักวิชาการบางกลุ่มคาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจปรับลดลงไปถึงระดับ 30,000 บาทต่อบาททองคำได้จริง แต่กระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ยอดขายกลับมาฟื้นตัวแม้ราคาทองร่วงจากจุดสูงสุด
ตั้งแต่ช่วงที่ราคาทองคำเคยทำจุดสูงสุดที่ระดับ 70,000 บาท มายังจุดปัจจุบันที่ราคาอยู่ที่ระดับ 50,000 บาท พบว่าทั้งลูกค้าและทางร้านทองต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การขาดทุนกันถ้วนหน้า โดยทางร้านทองเองก็ต้องขาดทุนเช่นกันเนื่องจากการต้องเก็บสต็อกทองไว้เพื่อเฉลี่ยราคาต้นทุน แต่ยอดขายโดยรวมกลับมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากหลังจากที่ราคาทองปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางห้างทองเจ๊เล็กเยาวราชสามารถทำยอดขายได้ประมาณ 100 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขยอดขายที่ดีที่สุดในรอบหลายเดือน
แม้ว่าพรุ่งนี้ตลาดทองคำจะเปิดทำการซื้อขายกันตามปกติและคาดการณ์ว่าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ทางเจ้าของร้านทองก็ฝากเตือนไปยังประชาชนที่ต้องการเข้าตลาดทองคำในช่วงนี้ว่า ควรศึกษาและหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ-ขาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่มีความไม่แน่นอนสูงและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็ว การลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ นั้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอ และผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมรับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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