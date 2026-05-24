ทองคำและ Bitcoin: สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในยุคโลกไม่แน่นอน

ทองคำและ Bitcoin: สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในยุคโลกไม่แน่นอน
📆5/24/2026 10:20 AM
📰siamblockchain
โลกปัจจุบันเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ geopolitics ซึ่งส่งผลให้ทองคำและ Bitcoin กลายเป็น “สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง” ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ประโยชน์จากความกลัวและการไหลเข้าสู่ Safe Haven โดยตรง ขณะที่ Bitcoin มักตอบสนองต่อสภาพคล่อง ดอกเบี้ย และมุมมองของนักลงทุนต่อความเสี่ยงในตลาด ในปี 2569 ตลาดเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่า นักลงทุนบางส่วนเริ่มถือทั้งทองคำและ Bitcoin ควบคู่กัน แทนที่จะมองว่าเป็นคู่แข่งกันเหมือนในอดีต นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า เหตุผลที่คำทำนายลักษณะนี้ได้รับความนิยมทุกครั้งที่โลกผันผวน เป็นเพราะมันสะท้อน “ความกลัวร่วม” ของผู้คนในแต่ละยุค เมื่อเศรษฐกิจไม่แน่นอน สงครามเกิดขึ้น และตลาดการเงินผันผวน ผู้คนมักพยายามหาคำอธิบายหรือสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งทำให้คำทำนายจากทั้งโหร นักพยากรณ์ หรือ AI ถูกพูดถึงมากขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้เขียนมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่ว่าคำทำนายของใคร “แม่น” กว่ากัน แต่คือการที่หลายเหตุการณ์ในปี 2569 ทำให้ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน และภูมิรัฐศาสตร์ ในมุมของตลาดการลงทุน ทองคำยังดูได้ประโยชน์มากที่สุดจากความกลัวของโลกในตอนนี้ ขณะที่ Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่า จะสามารถกลายเป็น Safe Haven ได้จริงในระยะยาวหรือไม่ หากวิกฤตโลกยืดเยื้อต่อไป

