ทองคำหายมูลค่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ปี 2026 หางานทำตลาดคริปโต
รายงานวิเคราะห์ตลาดระบุมูลค่าตลาดทองคำลดลงกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดในช่วงจุดสูงสุดเดือนตุลาคมอย่างมีนัยสำคัญ
มีรายงานเชิงลึกชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกเมื่อ ปี 2026 โดย มูลค่าตลาด ทองคำ ได้หายไปเป็นจำนวนมหาศาลประมาณ 13 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ สิ่งนี้สะท้อนถึงกระแสการไหลออกของเงินทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยดั้งเดิมเข้าสู่ตลาดที่มีความผันผวนสูงกว่าอย่างอย่างชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าว
กระแสเงินทุนไหลออกจากทองคำ
ข้อมูลระบุชัดเจนว่ามูลค่าตลาดทองคำลดลงอย่างมากในปี 2026 โดยตัวเลขการหายไปของมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การลดลงในระดับนี้มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากทองคำมักถูกใช้เป็นเครื่องมือน่าลงทุนหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจAlso readกทม. ผนึกกำลัง ป.ป.ส. ลุยกวาดล้างยาเสพติด! ปูพรม 12 จุด เดินหน้าขยายผลทั่วกรุง
การหายไปของมูลค่าขนาดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลลัพธ์ของแรงกดดันหลายประการที่กระทำต่อราคาทองคำตลอดทั้งปี 2026 นักวิเคราะห์ชี้ว่าพฤติกรรมของนักลงทุนเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต ทำให้ความต้องการถือครองทองคำลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหมู่สถาบันการเงินขนาดใหญ่และนักลงทุนรายย่อย
นอกจากนี้还มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศที่ส่งผลโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางราคาทองคำเมื่อปี 2026 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำสูงขึ้น ซึ่งทำให้ทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ
เปรียบเทียบกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
รายงานยังได้ทำการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดทองคำในปี 2026 กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุว่ามูลค่าตลาดทองคำที่หายไปราว 13 ล้านล้านดอลลาร์นั้น มีค่ามากกว่ามูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดในช่วงจุดสูงสุด (All-Time High) ในปี 2021 ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม
เหตุการณ์ในเดือนตุลาคมของปี 2021 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ณ เวลานั้น แม้ว่าตลาดคริปโตจะมีความผันผวนสูงและดึงดูดนักลงทุนสายเก็งกำไรได้มากเพียงใด แต่ขนาดของตลาดโดยรวมยังคงเล็กกว่าตลาดทองคำอย่างมหาศาล การที่มูลค่าที่หายไปจากทองคำมีขนาดใหญ่กว่ามูลค่ารวมทั้งหมดของตลาดคริปโตในช่วงพีค แสดงให้เห็นถึงขนาดและความลุ่มลึกของตลาดทองคำที่ยังคงเป็นผู้นำในตลาดสินทรัพย์ทางเลือก
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้หมายความว่าทองคำสูญเสียสถานะความเป็นสินทรัพย์หลัก แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงกระแสความสนใจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นหรือระยะยาว นักสังเกตการณ์ตลาดระบุว่า แม้จำนวนนักลงทุนในคริปโตจะเพิ่มขึ้น แต่เงินที่ไหลออกจากการลงทุนในทองคำมีมูลค่าสูงกว่าการสะสมมูลค่าในคริปโตในช่วงเวลาเดียวกันอย่างสิ้นเชิง
ผลกระทบระยะยาวต่อผู้ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ของผู้บริหารกองทุนและนักลงทุนรายบุคคลอย่างมาก การที่มูลค่าตลาดทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อาจทำให้หลายฝ่ายต้องทบทวนบทบาทของทองคำในพอร์ตโฟลิโอใหม่ โดยเฉพาะในแง่ของการกระจายความเสี่ยง
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่านักลงทุนควรมองภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยมหภาคอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือคริปโตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ความเข้าใจในกลไกตลาดและการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจลงทุนที่มั่นคง
สำหรับในปีถัดๆ ไป ตลาดอาจยังคงมีความผันผวนสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจของมหาอำนาจโลก การติดตามแนวโน้มการไหลของเงินทุนระหว่างทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอได้อย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการสูญเสียมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy