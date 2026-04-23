ทหารสหรัฐฯ ถูกจับ! ใช้ข้อมูลลับจับ Maduro เดิมพันทำกำไรกว่า 4 แสนดอลลาร์

ทหารหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ ถูกจับกุมในข้อหาใช้ข้อมูลลับเกี่ยวกับการจับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา Nicolás Maduro มาเดิมพันในตลาดพยากรณ์ Polymarket และทำกำไรกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คดีนี้จุดประกายการถกเถียงเรื่องการใช้ข้อมูลวงในในตลาดพยากรณ์และการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ทำการจับกุม Gannon Ken Van Dyke ทหาร สังกัดหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐฯ ด้วยข้อหาที่ร้ายแรงหลายประการ ได้แก่ การใช้ ข้อมูลลับ ของรัฐบาลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การ ฉ้อโกง สินค้าโภคภัณฑ์ และการโอนเงินโดยมิชอบ การจับกุมครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการ เนื่องจากผู้ต้องหาเป็น ทหาร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการลับสุดยอดของรัฐบาล จากการสืบสวนของ DOJ พบว่า Van Dyke ได้ใช้ข้อมูลภายในที่ได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการ “Operation Absolute Resolve” ซึ่งเป็นปฏิบัติการทาง ทหาร ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2569 เพื่อจับกุมประธานาธิบดี Nicolás Maduro แห่ง เวเนซุเอลา Van Dyke ได้นำ ข้อมูลลับ นี้ไปใช้ในการเดิมพันบนแพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์ Polymarket โดยเดิมพันว่า Maduro จะพ้นจากตำแหน่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปฏิบัติการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วง ผลจากการเดิมพันครั้งนี้ Van Dyke สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล คิดเป็นมูลค่ากว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัยการสูงสุดเขต Southern District of New York นาย Jay Clayton ได้ออกมาแถลงอย่างชัดเจนว่าตลาดพยากรณ์ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ ข้อมูลลับ มาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดร้ายแรงที่ต้องได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม ปฏิบัติการ “Operation Absolute Resolve” เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่ 3 มกราคม 2569 โดยกองกำลังสหรัฐฯ ได้บุกเข้าไปใน เวเนซุเอลา และจับกุม Maduro พร้อมภรรยา Cilia Flores ก่อนนำตัวทั้งสองมายัง New York เพื่อขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม DOJ ระบุว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นเดือนมกราคม 2569 Van Dyke ได้วางเงินเดิมพันรวมกว่า 33,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บน Polymarket ในประเด็นที่ว่า Maduro จะพ้นจากตำแหน่งภายในวันที่กำหนด และเมื่อปฏิบัติการประสบความสำเร็จ เงินเดิมพันดังกล่าวก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างน่าตกใจ สิ่งที่ทำให้คดีนี้มีความซับซ้อนและร้ายแรงยิ่งขึ้นคือ Van Dyke ถูกกล่าวหาว่ารู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าจากการเข้าร่วมปฏิบัติการโดยตรง ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันของเขาไม่ใช่การ “เก็งกำไร” แบบทั่วไปที่ผู้ใช้ Polymarket ทำกัน แต่เป็นการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับของรัฐบาลอย่างชัดเจน DOJ มองว่าการกระทำนี้เข้าข่ายความผิดหลายกระทง และได้ส่งคดีนี้ให้ผู้พิพากษา Margaret M.
Garnett แห่งศาลเขต Southern District of New York พิจารณา การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เริ่มให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลตลาดพยากรณ์อย่าง Polymarket อย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้เคยมีการถกเถียงกันว่าการใช้ข้อมูลวงในในตลาดพยากรณ์เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ แต่คดีของ Van Dyke แสดงให้เห็นว่า DOJ พร้อมที่จะดำเนินคดีโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เช่น กฎหมายฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการใช้ข้อมูลลับของรัฐบาล นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2569 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Ritchie Torres ได้เสนอร่างกฎหมาย “Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026” เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตลาดพยากรณ์หากพวกเขาอาจเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คดีของ Van Dyke เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ยืนยันถึงความจำเป็นของกฎหมายดังกล่าว และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาค
สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา Nicolás Maduro ข้อมูลลับ Polymarket ฉ้อโกง ทหาร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
