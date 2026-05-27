ทหารเมียนมาร่วมกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคารสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์

ทหารเมียนมา ร่วม กองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคาร สแกมเมอร์ และ แก๊งคอลเซนเตอร์ ในพื้นที่ ชเวโก๊กโก่ และ เคเคปาร์ก อีกครั้ง หลังหยุดปฏิบัติการไปเกือบ 2 เดือน ขณะที่มีรายงานกลุ่ม สแกมเมอร์ บางส่วนย้ายฐานเข้าไปลึกในเมียนมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ วันนี้ (27 พ.
ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จากพื้นที่ อ. แม่สอด จ.
ตาก เปิดเผยว่า กองทัพเมียนมา โดยกองพลทหารราบเบาที่ 22 ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ (KNA) เดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการส่งรถแบ็กโฮจำนวน 2 คัน เข้ารื้อถอนและทุบทำลายอาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์และกลุ่มสแกมเมอร์ในเขตเมืองใหม่ชเวโก๊กโก่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านวังแก้ว ต.
แม่ปะ อ. แม่สอด และพื้นที่ตรงข้ามบ้านวังผา ต. ขเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ.
ตาก โดยฝ่ายทหารเมียนมาได้วางเป้าหมาย ที่จะทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ให้สิ้นซากวันละ 2 แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนสีเทา กลับมาใช้สถานที่ดังกล่าว ในการหลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไป ขณะเดียวกัน ที่โครงการเคเคปาร์ก (KK Park) ทางตอนใต้ของเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกับพื้นที่ ต. แม่กุ อ.
แม่สอด ทางกองทัพเมียนมาได้ยกระดับปฏิบัติการด้วยการใช้ระเบิดทำลายอาคารสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ปฏิบัติการดังกล่าวได้หยุดชะงักและเงียบหายไปนานร่วม 2 เดือนการกลับมาขับเคลื่อนนโยบายกวาดล้างอย่างรุนแรงในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเมียนมา และได้มีการแต่งตั้งให้ พล. อ.
มิน อ่อง หล่าย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีนโยบายหลักในการเร่งปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพข้ามชาติอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้ ไม่มีกระแสต่อต้านจากกองกำลังกลุ่มกะเหรี่ยงท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพื้นที่ตั้งของกลุ่มสแกมเมอร์แต่อย่างใด ทว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการสแกมเมอร์ที่ได้พากันลักลอบย้ายฐานปฏิบัติการขยับลึกเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศเมียนมา ห่างไกลจากแนวชายแดนเพื่อหลบสายตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลแจ้งว่า มีกลุ่มสแกมเมอร์บางส่วนได้พยายามโยกย้ายศูนย์ปฏิบัติการไปทางพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.
ท่าสองยาง จ. ตาก โดยมีกำลังทหารของกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล. ต. หม่อง ชิตตู่ คอยให้การคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ใหม่ดังกล่า
