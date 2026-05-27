Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ทหารเมียนมาร่วมกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคารสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์

ข่าวการเมือง News

ทหารเมียนมาร่วมกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคารสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์
ทหารเมียนมากองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติสแกมเมอร์
📆5/27/2026 2:07 AM
📰ThaiPBS
95 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 51%

ทหารเมียนมาร่วมกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคารสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์ในพื้นที่ชเวโก๊กโก่และเคเคปาร์กอีกครั้ง หลังหยุดปฏิบัติการไปเกือบ 2 เดือน

ทหารเมียนมา ร่วม กองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการทำลายอาคาร สแกมเมอร์ และ แก๊งคอลเซนเตอร์ ในพื้นที่ ชเวโก๊กโก่ และ เคเคปาร์ก อีกครั้ง หลังหยุดปฏิบัติการไปเกือบ 2 เดือน ขณะที่มีรายงานกลุ่ม สแกมเมอร์ บางส่วนย้ายฐานเข้าไปลึกในเมียนมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ วันนี้ (27 พ.

ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จากพื้นที่ อ. แม่สอด จ.

ตาก เปิดเผยว่า กองทัพเมียนมา โดยกองพลทหารราบเบาที่ 22 ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ (KNA) เดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการส่งรถแบ็กโฮจำนวน 2 คัน เข้ารื้อถอนและทุบทำลายอาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์และกลุ่มสแกมเมอร์ในเขตเมืองใหม่ชเวโก๊กโก่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านวังแก้ว ต.

แม่ปะ อ. แม่สอด และพื้นที่ตรงข้ามบ้านวังผา ต. ขเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ.

ตาก โดยฝ่ายทหารเมียนมาได้วางเป้าหมาย ที่จะทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ให้สิ้นซากวันละ 2 แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนสีเทา กลับมาใช้สถานที่ดังกล่าว ในการหลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไป ขณะเดียวกัน ที่โครงการเคเคปาร์ก (KK Park) ทางตอนใต้ของเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกับพื้นที่ ต. แม่กุ อ.

แม่สอด ทางกองทัพเมียนมาได้ยกระดับปฏิบัติการด้วยการใช้ระเบิดทำลายอาคารสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ปฏิบัติการดังกล่าวได้หยุดชะงักและเงียบหายไปนานร่วม 2 เดือนการกลับมาขับเคลื่อนนโยบายกวาดล้างอย่างรุนแรงในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเมียนมา และได้มีการแต่งตั้งให้ พล. อ.

มิน อ่อง หล่าย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีนโยบายหลักในการเร่งปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพข้ามชาติอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้ ไม่มีกระแสต่อต้านจากกองกำลังกลุ่มกะเหรี่ยงท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพื้นที่ตั้งของกลุ่มสแกมเมอร์แต่อย่างใด ทว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการสแกมเมอร์ที่ได้พากันลักลอบย้ายฐานปฏิบัติการขยับลึกเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศเมียนมา ห่างไกลจากแนวชายแดนเพื่อหลบสายตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลแจ้งว่า มีกลุ่มสแกมเมอร์บางส่วนได้พยายามโยกย้ายศูนย์ปฏิบัติการไปทางพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.

ท่าสองยาง จ. ตาก โดยมีกำลังทหารของกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล. ต. หม่อง ชิตตู่ คอยให้การคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ใหม่ดังกล่า

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

ทหารเมียนมา กองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติ สแกมเมอร์ แก๊งคอลเซนเตอร์ เคเคปาร์ก ชเวโก๊กโก่

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 05:07:04