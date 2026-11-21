ทส. เร่งแก้วิกฤติน้ำกก ประกาศเขตควบคุมมลพิษ เจาะบ่อพักน้ำ 24 จุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก โดยจะเสนอประกาศเขตควบคุมมลพิษในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 พร้อมเจาะบ่อบาดาล 24 จุด
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงยืนยันความคืบหน้าการจัดการปัญหาสารปนเปื้อนใน แม่น้ำกก และแหล่งน้ำภาคเหนือตอนบน ตามข้อสั่งการโดยตรงจากนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งยกระดับมาตรการป้องกันและฟื้นฟูสถานการณ์วิกฤตเชิงสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการเชิงรุกแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการและมาตรการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแหล่งน้ำภาคเหนือตอนบน โดยมีเป้าหมายหลักคือการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่วิธีการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบAlso readแอนนา เสืองามเอี่ยม เปิดโองการสวรรค์รับพลังยุค 9 ในฮ่องกง ตั้งเป้าหมายโปรเจกต์ซีรีส์ GL และธุรกิจ 20 ปี
มาตรการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทางอย่างยั่งยืนและป้องกันผลกระทบในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพน้ำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
เสนอประกาศเขตควบคุมมลพิษวันที่ 2 ธันวาคม
นายสุชาติ ชมกลิ่น ชี้แจงว่า ทส. จะเร่งเสนอเรื่องขอประกาศเขตควบคุมมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ริมแม่น้ำกกอย่างเป็นระบบและเข้มงวด
การประกาศเขตควบคุมมลพิษนี้จะเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการกำลังคนและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการร่วมกันอย่างจริงจังและรวดเร็ว
เจาะบ่อบาดาล 24 จุดจ่ายน้ำสะอาดให้ประชาชน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ระหว่างมาตรการเฝ้าระวัง ทส. จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจำนวน 24 จุดบริเวณริมแม่น้ำกก
การดำเนินการนี้จะควบคู่ไปกับจัดตั้งจุดจ่ายน้ำส่วนกลาง และนำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในชีวิตประจำวัน
บูรณาการหน่วยงานตรวจสอบและติดตามข้ามพรมแดน
นายสุชาติ ยืนยันว่ามีการบูรณาการการทำงานระหว่าง ทส. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเร่งตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนและพื้นที่ปลอดภัยให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจและวางมาตรการดูแลความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามและป้องกันปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ควบคู่ไปกับการผลักดันความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทางอย่างยั่งยืน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การทำงานเป็นเอกภาพ
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