ทส. สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบพระใหญ่ภูเก็ต ใช้พื้นที่เกิน许可กว่า 45 ไร่
นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบการใช้พื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณพระใหญ่ภูเก็ต ที่อ้างเอกสาร ส.ค.1 ใช้พื้นที่เกิน 5 ไร่ เป็นกว่า 50 ไร่ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ กรมป่าไม้ ปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด บริเวณตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในจุดที่ตั้งขององค์ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือที่ประชาชนนิยมเรียกกันติดปากว่า พระใหญ่ เพื่อคุ้มครองสิทธิของรัฐและตรวจสอบความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กรมป่าไม้ได้สั่งการให้กำลังพลทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้และเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวโดยด่วน เนื่องจากพบข้อมูลเบื้องต้นที่มีความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตกับพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จริง ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้อำนาจหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดและชอบธรรมต่อสาธารณะAlso readงามแต้ๆ! “ปุยนุ่น-บิ๊นท์” ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โคมลอยเต็มฟ้าฟินใจขนาด
ตรวจสอบการใช้พื้นที่พระใหญ่ตามวัตถุประสงค์
นายสุชาติ ชมกลิ่น เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าการใช้พื้นที่ก่อสร้างพระใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ โดยได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ซึ่งการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งขอบเขตพื้นที่และรูปแบบการใช้งานจริงว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตหรือไม่
เอกสาร ส.ค.1 อ้าง 5 ไร่ ใช้จริงเกิน 50 ไร่
ประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งคือการตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ที่มีการนำเอกสาร ส.ค.1 มาแสดงอ้างสิทธิ ซึ่งในเอกสารระบุเนื้อที่ไว้เพียง 5 ไร่ แต่จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่เกินกว่า 50 ไร่ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพรจากส่วนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บก.ปทส. ได้ลงพื้นที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด
ติดตามสถานภาพพื้นที่ 47 จุดเสี่ยงเกิดปัญหา
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ยังได้ดำเนินการติดตามสถานภาพพื้นที่บริเวณปากทางขึ้นพระใหญ่ ซึ่งเคยมีการดำเนินการตรวจยึดไว้รวม 47 จุด เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและป้องกันการกระทำผิดซ้ำซาก โดยเน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้คงสภาพเดิมและป้องกันมิให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ชัดเจนของรัฐในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการครอบครองหรือใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายทุกประเภท
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