ทส. สยบไฟป่าเชียงใหม่: จุดความร้อนลดฮวบ รมว. สั่งระดมพล 'ทส. หนึ่งเดียว' กู้คืนอากาศบริสุทธิ์

สถานการณ์ไฟป่าในเชียงใหม่คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง จุดความร้อนลดลงอย่างมาก รมว. ทส. สั่งระดมกำลังพลจาก 'ทส. หนึ่งเดียว' กว่า 5,600 นาย ลงพื้นที่ดับไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5
ทส. สยบ ไฟป่า เชียงใหม่ จุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง รมว.สุชาติ ชมกลิ่น สั่งระดมพล ' ทส. หนึ่งเดียว ' กว่า 5,600 นาย ปูพรมสยบไฟ 17 จังหวัดภาคเหนือ ภารกิจดับ ไฟป่า เชียงใหม่ ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พล.ต.ต.
นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่มีมากกว่า 555 จุด เมื่อวันที่ 3 เมษายน ลดลงเหลือเพียง 17 จุด ณ วันที่ 7 เมษายน สถานการณ์ที่ดีขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้น\นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ระดมกำลังพลจาก 'ทส. หนึ่งเดียว' ประมาณ 5,600 กว่านาย ลงพื้นที่เพื่อดับไฟป่าใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดสรรกำลังพลไปยังจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1,600 นาย และจะมีการส่งกำลังพลเพิ่มเติมอีก 500 นาย ในวันที่ 8 เมษายน รัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงได้สั่งการให้มีการรวมพลังระดมกำลังพลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 7 เมษายน อยู่ที่ 67.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้จะยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง\สถานการณ์ในช่วงวันที่ 3-4 เมษายน ถือเป็นช่วงวิกฤต เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่มีลม ทำให้กลุ่มควันปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน คาดการณ์ว่าจะมีลมพัด ทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องระดมกำลังพลเพื่อควบคุมจุดที่มีความร้อนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่โซนใต้ ซึ่งมี 4 อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากทิศทางลมที่พัดมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้และพัดขึ้นมา กลุ่มควันส่วนใหญ่ 70% เกิดจากประเทศไทย และอีก 30% เกิดจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดความร้อนและควันพิษที่อาจเกิดขึ้นในอนาค
