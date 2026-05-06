ทส. รุกหนักยกระดับดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียน พร้อมดัน พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 11 ของไทย พร้อมผลักดันร่าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 31 ชนิด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้ ดร.
รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ หรือ กอช.
ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทั้งในด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการยกระดับเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ไฮไลต์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือมติเห็นชอบให้ดำเนินการเสนอ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้ได้รับการประกาศเป็น อุทยานมรดกอาเซียน หรือ ASEAN Heritage Park ซึ่งจะทำให้ดอยอินทนนท์กลายเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 11 ของประเทศไทย การขับเคลื่อนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.
รวีวรรณ ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารข้อเสนออย่างละเอียดและครบถ้วน โดยเฉพาะการนำเสนอจุดเด่นของระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ราบต่ำขึ้นไปจนถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และระบุถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับจากการแบ่งปันองค์ความรู้ในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมทั้งให้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการวางแผนเชิงรุกเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มบทบาทนำของประเทศไทยในเวทีอาเซียนอย่างสง่างาม นอกเหนือจากการผลักดันดอยอินทนนท์แล้ว ที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางกฎหมายและการจัดการเชิงระบบ โดยมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกฎหมายกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของข้อกฎหมายเดิม และสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จำนวน 31 ชนิด ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศดั้งเดิมและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง การดำเนินงานนี้จะช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นไม่ให้ถูกเบียดเบียนหรือสูญพันธุ์ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ บางกะเจ้า ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุล รวมถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงกลไก การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ หรือ Access and Benefit Sharing (ABS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการวิจัยและนวัตกรรม โดยต้องมั่นใจว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งกลับคืนสู่ชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Bio Economy เพื่อเปิดมิติใหม่ในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยทุกหน่วยงานต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือและนำเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการบังคับใช้และปฏิบัติจริง ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ขยายผลนโยบายของรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายให้กรมลดโลกร้อนเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือกับวิกฤตโลกร้อนอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมโครงการป่าชุมชนและการสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีรายได้เสริมและมีแรงจูงใจในการรักษาป่าไม้ รวมถึงความสำเร็จของ อ่าวเกือก ในหมู่เกาะสิมิลัน ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดโลกปี 2026 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทย นอกจากนี้ ยังมีการสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ โดยเน้นการเติมน้ำกินน้ำใช้ให้กับครัวเรือนที่ประสบวิกฤต ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือน และการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อรับฟังเสียงของประชาชนในการควบคุมเข้มงวดเรื่องการทำ EIA สำหรับโครงการพลังงานและปิโตรเคมี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงฯ ในการยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกมิต
ดอยอินทนนท์ ความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานมรดกอาเซียน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
