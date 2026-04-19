ทวีตสั้นๆ ของ Musk เขย่าตลาด Memecoin Solana ดัน $ASTEROID พุ่งกว่า 45,000% สะท้อนความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนรายย่อย

เหตุการณ์ที่ทวีตสั้นๆ ของ Elon Musk เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2026 สามารถดันราคาเหรียญ memecoin $ASTEROID พุ่งกว่า 45,000% สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและความเสี่ยงสูงในระบบนิเวศ memecoin บน Solana ที่ราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน แต่กลับผูกติดกับอารมณ์ของบุคคลเพียงคนเดียว นอกจากนี้ สถิติจาก Dune Analytics ยังชี้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ขาดทุน ทำให้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญต่อนักลงทุนรายย่อยที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
การทวีตเพียงสี่คำสั้นๆ ของ Elon Musk ว่า "Will answer shortly" ในช่วงวันที่ 16-17 เมษายน 2026 ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตะลึงในโลกของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม memecoin บนเครือข่าย Solana เหรียญ $ASTEROID ที่มีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าเศร้า ได้รับแรงส่งจากทวีตดังกล่าวจนราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า 45,000% แตะมูลค่าตลาดสูงสุดถึง 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงพีคของราคา เหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำถึงความเปราะบางและความผันผวนที่สูงมากของระบบนิเวศ memecoin บน Solana
ซึ่งราคาของสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐาน หรือเทคโนโลยีที่จับต้องได้ แต่กลับขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวทางอารมณ์และการคาดการณ์จากการกล่าวถึงของบุคคลที่มีอิทธิพลเพียงคนเดียว ประกอบกับสถิติที่น่าตกใจจาก Dune Analytics ซึ่งชี้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในแพลตฟอร์ม Pump.fun ประสบภาวะขาดทุน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สูงลิ่วสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาสู่ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ลองจินตนาการถึงภาพของนักเทรดที่ใช้เวลาเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อวัน เฝ้าหน้าจอแพลตฟอร์ม Pump.fun อย่างไม่ลดละ เพื่อตามหาเหรียญ memecoin ตัวถัดไปที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความมั่งคั่ง พวกเขาศึกษาชาร์ตราคา วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (volume) และตรวจสอบจำนวนผู้ถือครอง (holder) อย่างละเอียด เพื่อหาจังหวะที่ดีที่สุดในการลงทุน ทันใดนั้นเอง ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Elon Musk ได้พิมพ์ข้อความสั้นๆ เพียงสี่คำลงบนแพลตฟอร์ม X (เดิมคือ Twitter) ว่า "Will answer shortly" และเพียงชั่วข้ามคืน เหรียญที่มีชื่อว่า $ASTEROID ก็ทะยานขึ้นกว่า 45,000% ภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่เหรียญที่นักเทรดเหล่านั้นกำลังถือครองกลับยังคงแดงฉานอยู่บนหน้าจอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 17 เมษายน 2026 นี้ ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่ชุมชน memecoin บน Solana ไม่อยากยอมรับ นั่นคือ ระบบนิเวศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่า "builder" นับพันคน "alpha caller" นับหมื่นคน และเทรดเดอร์นับแสนคน สามารถถูกสั่นคลอนได้อย่างง่ายดายด้วยทวีตเพียงข้อความเดียวจากบุคคลเพียงคนเดียว เรื่องราวของ $ASTEROID เริ่มต้นจากโพสต์บน X ที่กล่าวถึง Liv Perrotto เด็กสาววัย 15 ปี ผู้ซึ่งต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรด้วยโรคมะเร็ง เธอเคยมีส่วนร่วมในการออกแบบตุ๊กตา Shiba Inu ชื่อ "Asteroid" ซึ่งต่อมาตุ๊กตาดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ภาวะไร้น้ำหนักในภารกิจ Polaris Dawn ของ SpaceX คำถามสุดท้ายที่เธอได้ถามก่อนจากไปคือ Elon Musk จะทำให้ "Asteroid" กลายเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของ SpaceX ได้หรือไม่? คำถามนี้ได้จุดประกายกระแสที่นำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของมูลค่าตลาดของเหรียญ $ASTEROID จากประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งทะลุ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง และแตะระดับสูงสุดถึง 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีกช่วงของการซื้อขาย เหตุการณ์นี้ได้สร้างมหาเศรษฐีใหม่จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย ผู้ซื้อรายหนึ่งสามารถเปลี่ยนเงิน 1 ETH ให้กลายเป็นเกือบ 474,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ในขณะที่เทรดเดอร์อีกรายหนึ่งที่ได้ลงทุนไป 21,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 และถือครองมานานกว่า 580 วัน จนแทบหมดหวัง ได้เห็นพอร์ตการลงทุนของตนพุ่งขึ้นไปแตะประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หากย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 มีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ X เป็น "Harry Bōlz" ซึ่งส่งผลให้โทเคน HARRYBOLZ พุ่งไปแตะมูลค่าตลาด 25.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โพสต์ "Gork returns today" ได้ส่งให้ memecoin บน Solana ชื่อ Gork พุ่งสูงกว่า 520% ในวันเดียว สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ Elon Musk เองเคยกล่าวไว้อย่างชัดเจนในรายการ The Joe Rogan Experience เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 ว่า memecoin นั้น "เหมือนคาสิโนหรืออะไรสักอย่าง" เขาไม่ได้ปิดบังเจตนาหรือกลยุทธ์ที่ตนเองกำลังเล่นอยู่ แต่คำถามสำคัญที่ต้องถามคือ เหล่านักเทรดชาวไทยที่กำลังจดจ่ออยู่กับการเฝ้าดูหน้าจอ Pump.fun ทุกคืน พวกเขารับรู้หรือไม่ว่าตนเองกำลังเดิมพันกับอารมณ์ของมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มากกว่าที่จะเป็นการเดิมพันกับเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานรองรับ Pump.fun ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักในการปั้น memecoin แบบ fair launch บน Solana มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฟังเผินๆ อาจจะดูเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์เงิน แต่เมื่อพิจารณาจากตัวเลขจริง ภาพที่ปรากฏออกมากลับแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างสิ้นเชิง ข้อมูลจาก Dune Analytics เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2025 ระบุว่า 56.4% ของผู้ใช้ Pump.fun ประสบภาวะขาดทุน มีเพียง 310 กระเป๋าเงินดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า 0.01% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด หากแปลให้เข้าใจง่ายคือ หากคุณตัดสินใจเข้าสู่การเล่นบน Pump.fun ด้วยเงินเก็บของคุณ โอกาสที่คุณจะกลายเป็นหนึ่งใน 310 คนที่โชคดีนั้น แทบจะเทียบเท่ากับการถูกฟ้าผ่าสามครั้งติดในคืนเดียว ส่วนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะตกไปอยู่ที่ใคร ก็คงไม่ต้องเดาให้เมื่อยตุ้ม สถิติเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบนเครือข่าย Solana การเทรด memecoin ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันแบบ PvP (trader vs. trader) คือเทรดเดอร์ต่างขุดเงินจากเทรดเดอร์ด้วยกันเอง โดยเน้นการเข้าเร็ว ออกเร็ว ใครช้ากว่าก็ย่อมได้รับผลกระทบ ในทางตรงกันข้าม บนเครือข่าย Ethereum memecoin มักถูกถือครองในระยะยาวกว่า มีชุมชนที่ค่อยๆ สะสม มีวัฒนธรรมการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คำถามคือ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? คำตอบไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีของบล็อกเชน แต่กลับอยู่ที่การออกแบบของแพลตฟอร์ม Pump.fun ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต่ำ เปิดตัวโทเคนได้ง่าย การเคลื่อนไหวของ KOL (Key Opinion Leader) ที่รวดเร็ว และมีเครื่องมือช่วยในการ "snipe" (การซื้ออย่างรวดเร็ว) ในระดับสูง ทำให้เครือข่ายที่ควรจะเป็น "แพลตฟอร์มสำหรับคนทั่วไป" กลายเป็นสนามประลองที่บอทและกระเป๋าเงินดิจิทัลของกลุ่มเฉพาะเข้าครอบครองสินทรัพย์ก่อนที่คนธรรมดาจะทันได้เข้าถึงเสมอ ประเด็นนี้คือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ของ memecoin บน Solana ในปี 2026 แตกต่างจากยุค Dogecoin หรือ Shiba Inu อย่างชัดเจน จากมุมมองภายนอก ระบบนิเวศนี้ถูกเขย่าด้วยทวีตของบุคคลเพียงคนเดียว ราคาขึ้นหรือลงหลายพันเปอร์เซ็นต์จากเพียงสี่คำ โดยไม่จำเป็นต้องมีแผนงาน (roadmap) ไม่ต้องมีปัจจัยพื้นฐาน (fundamentals) ไม่ต้องมีจำนวนผู้ใช้งานรายวัน (DAU) ไม่ต้องมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกล็อก (TVL) มีเพียงอารมณ์ของ Elon Musk ก็เพียงพอแล้ว ส่วนจากมุมมองภายใน Pump.fun ได้ออกแบบระบบค่าธรรมเนียมที่ให้ส่วนแบ่งแก่ผู้สร้างโทเคนในอัตรา 0.05% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ฟังดูเหมือนจะเป็นการช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ในทางปฏิบัติ มันกลับกลายเป็นแรงจูงใจให้นักพัฒนาที่ไม่ประสงค์ดีสร้างโทเคนระยะสั้นจำนวนมากเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม ยังไม่นับรวมระบบการนำ KOL เข้ามาใช้งาน (onboarding) ที่ใช้เงินรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจ่ายคืนให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยโปรโมต ซึ่งหมายความว่าราคาที่คุณเห็นบนไทม์ไลน์อาจถูกจ่ายมาเพื่อให้คุณเห็น ไม่ใช่เพราะมีผู้ให้ความสนใจอย่างแท้จริง สิ่งที่ตามมาทุกครั้งที่ชื่อ Elon Musk กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด (trending topic) บน X คือคลื่นของการหลอกลวง (scam) รอบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่อ้างว่า Musk กำลังแจกคริปโต, คาสิโนปลอมที่ใช้รูปภาพของเขา, หรือแม้แต่วิดีโอ Deepfake AI ที่สร้างหน้าตาของ Musk ขึ้นมาเพื่อชวนคนมาลงทุน มีบัญชีจำนวนมากบน X ที่ออกมาเตือนเกี่ยวกับ "Musknext.org" ซึ่งอ้างว่า Musk กำลังแจกเหรียญ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์คาสิโนปลอมอย่าง Sivopex และ Vexgamb ที่ใช้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาหลอกลวงเหยื่อ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ $ASTEROID กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะทุกครั้งที่กระแส Musk รุนแรง การหลอกลวงก็มักจะตามมาเสมอ ประการหนึ่งที่คุณกำลังเทรดอยู่บน Pump.fun ไม่ใช่ "สินทรัพย์" ตามความหมายที่ตำราการเงินได้อธิบายไว้ แต่แท้จริงแล้วมันคือสลิปที่มีโอกาสเพียง 0..
