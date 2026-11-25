ทวี สอดส่อง ค้านก.พ.เข้าควบคุมสอบท้องถิ่น ข้องใจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 251
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เตือนการมอบอำนาจสอบบุคคลส่วนท้องถิ่นให้ ก.พ. อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 251 ย้ำต้องกระจายอำนาจให้คนในพื้นที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง หัวหน้า พรรคประชาชาติ และที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยเขาระบุชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) เข้ามาจัดการสอบและวัดผล ซึ่งถือเป็นอำนาจที่ควรอยู่ในมือของท้องถิ่น
ความเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 251
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ชี้แจงว่าเจตนารมณ์ของหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้อย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 251 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องใช้ระบบคุณธรรมควบคู่กับการคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบAlso readกรมวิทย์ฯ เผยไทยพบผู้ป่วย 'โอไมครอน' แล้ว 739 ราย ติดเชื้อในประเทศ 251 ราย
การที่คณะกรรมาธิการร่วมฯ แก้ไขมาตรา 5 ของร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ส่วนกลางคือ ก.พ. เข้ามาเป็นผู้จัดการสอบและวัดผล ถือเป็นการตีความที่คับแคบและสุ่มเสี่ยงที่จะขัดหรือแย้งต่อหลักการกระจายอำนาจที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ความจำเป็นของคนในพื้นที่และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
พ.ต.อ.ทวี ยกตัวอย่างพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์และภาษาเฉพาะถิ่น เช่น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังไม่เชี่ยวชาญภาษาไทยและสื่อสารด้วยภาษามลายูเป็นหลัก ท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารและบริการประชาชน
เขาย้ำว่าทางออกเดียวของการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศ คือการกระจายอำนาจให้ผู้ที่รู้ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงเป็นผู้จัดการ เพราะคนในพื้นที่จะเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานส่วนกลาง
ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบ
สำหรับข้อกังวลเรื่องการทุจริตในการจัดสอบส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลในการดึงอำนาจกลับสู่ส่วนกลาง พ.ต.อ.ทวี ชี้แจงว่าจากกรณีปัญหาการสอบในปี 2568/2569 กระบวนการจัดสอบในสนามสอบไม่ได้มีการทุจริตเกิดขึ้น แต่เป็นการลักลอบแก้ไขคะแนนในภายหลังช่วง 6 เดือนถัดมา
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการแล้วว่ามีการดำเนินคดีทั้งทางอาญา แพ่ง และปกครองกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงไม่ควรนำกรณีดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการแก้ไขหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อรวบอำนาจการจัดสอบและรับรองผลกลับไปไว้ที่ ก.พ. เพียงหน่วยงานเดียว
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