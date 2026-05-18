ทวิภาคี: แสดงความเห็นข้อตกลง-โต้ต้านการเมืองครั้งใหม่

ตั้งกระทบโต้ต้านการทำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ระยะแรกที่ผ่านมาผู้คนนำความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีการทุจริตสื่อกลาง มีความเห็นว่า ควรเชื่อในผลการสำรวจของกกร. เพราะเห็นเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเชื่อว่าสามารถนำข้อมูลไปยื่นต่อรัฐบาลและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ส่วนอีกฝ่ายมองว่าการชี้แจงของหน่วยงานภาครัฐควรเชื่อถือมากกว่า เพราะเชื่อมั่นในผลสำรวจของกกร. ทำให้เกิดการโต้ต้านต่อการเมืองในไทย
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส. นครศรีธรรมราช ได้โพสต์คลิป ในเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความผ่านมาครองความคิดเห็นของภาคเอกชน เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐ ว่า มีหน่วยงาน มีกรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ มีการติดสินบนกัน หลังจากการสำรวจของกกร.
ออกมาเผยแพร่ ซึ่งทำให้กรมหรือหน่วยงานภาครัฐบางหน่วย ได้ตั้งโต๊ะแถลง ชี้แจงตอบโต้ ท้าทาย และประกาศจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกกร.
คือ สภาพปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นในประเทศไทย มีความเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในยุคนี้ นักการเมืองและฝ่ายค้านมุ่งเน้นจะเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อถอนทุนคืน ทั้งการซื้อเสียงและการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว ส่วนบุคคลที่เป็นนักวิเคราะห์การเมือง เชื่อในผลการสำรวจของกกร...
แสดงความคิดเห็นว่า สถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย มีการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้มาเป็นรัฐบาล และการซื้อเสียงเป็นส่วนใหญ่ การแก้ปัญหาการทุจริตจะยับยั้งได้ระดับหนึ่ง คือการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กีดกันนักการเมืองทุจริต และทำให้การเลือกตั้งสุจริตได้ การแก้ปัญหาการทุจริตสามารถลดระดับหนึ่งได้เพราะการสกัดนักการเมืองทุจริต خلقโอกาสในการสร้างสภาที่เกิดจากการเลือกตั้งอย่างสุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตได้เฉพาะระดับหนึ่ง เพราะการซื้อเสียงหรือการซื้อขายตำแหน่ง และวงจรการทุจริตคอร์รัปชั่นยังวนเวียนกันไปมีปัญหาอยู
