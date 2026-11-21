ทลายห้องลับสล็อตแมชชีนพัทยา เข้าถึงต้องมุดอุโมงค์ต้นไม้ ยึด 6 ตู้ 1 เจ้าของอ้างให้เช่า
ตำรวจสภ.เมืองพัทยา ทลายห้องลับติดตั้งตู้สล็อตแมชชีน 6 ตู้ ในร้านอาหารบางละมุง ทางเข้าซับซ้อนมุดอุโมงค์ต้นไม้ ยึดของกลาง เงินสด และควบคุมตัวเจ้าของสถานที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา นำโดย พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานี ได้ดำเนินการเข้าตรวจค้นและทลายแหล่งเล่นการพนันผิดกฎหมายภายในพื้นที่เชิงเขา ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา การปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นหลังจากได้รับเบาะแสจากประชาชนที่โพสต์ภาพตู้เกมปริศนาในบริเวณด้านหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยประเด็นดังกล่าวกลายเป็นกระแสภายในระยะเวลาไม่ถึง 20 นาที ก่อนที่หน่วยสืบสวนจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
รายละเอียดจุดซ่อนเร้นทางเข้าเขาวงกต
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงจุดตรวจสอบพบว่าเส้นทางการเข้าใช้งานตู้เกมมีความซับซ้อนและซ่อนเร้นอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังร้านอาหารอย่างยิ่งยวด ผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานจะต้องเดินผ่านพื้นที่ภายในตัวร้านอาหารก่อน แล้วมุดลอดอุโมงค์ธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยรากไม้และใบไม้หนาแน่น ต่อจากนั้นจึงต้องเดินผ่านบริเวณบ่อเลี้ยงกบและบ่อกุ้ง ก่อนจะพบประตูกั้นอีกชั้นหนึ่งซึ่งนำไปสู่ห้องลับขนาดประมาณ 4 คูณ 4 เมตร ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นที่ตั้งของตู้เกมพนันไฟฟ้าจำนวนหลายตู้Also readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
พบตู้สล็อต 6 ตู้ และหลักฐานการครอบครอง
ภายในห้องลับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจพบตู้สล็อตแมชชีนและตู้เกมพนันไฟฟ้ารวมกันจำนวน 6 ตู้ โดยแบ่งเป็นตู้ที่สามารถเปิดให้ผู้เล่นกดเล่นได้ปกติจำนวน 4 ตู้ และอีก 2 ตู้อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเงินสดจำนวนหนึ่งที่ตกค้างอยู่ภายในตู้เกมไว้เป็นของกลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวตนผู้ครอบครองอุปกรณ์เหล่านี้
เจ้าของสถานที่อ้างเช่าพื้นที่ ยืนยันไม่มีส่วนร่วม
จากการตรวจสอบตัวบุคคลในพื้นที่พบ นายจักรกริช อายุ 47 ปี ซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว โดยนายจักรกริชให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ตู้สล็อตแมชชีนและตู้เกมทั้งหมดไม่ใช่ทรัพย์สินของตน แต่มีบุคคลชื่อ นายเอก เข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งตู้เกมและเปิดให้บริการการพนัน โดยได้ตกลงจ่ายค่าเช่าสถานที่ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และเพิ่งนำตู้ทั้งหมดมาติดตั้งใช้งานได้ประมาณ 2 เดือนเท่านั้น
นายจักรกริช ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ว่า ตนมีหน้าที่เพียงให้เช่าสถานที่และรับค่าเช่าเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดให้เล่นการพนันหรือดูแลการเดินเครื่องเล่นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่พนักงานสอบสวนจะต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไป
คำสั่งห้ามพนันเด็ดขาดและการขยายผลคดี
เบื้องต้น พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมตรวจยึดตู้สล็อตแมชชีนจำนวน 6 ตู้ และเงินสดของกลาง เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายการพนันในพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งขยายผลติดตามตัว นายเอก บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้นำตู้พนันมาติดตั้ง รวมถึงตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
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