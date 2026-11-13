ทลายเครือข่ายบัตร 0 ฝาง จับผู้ช่วยนายทะเบียน โยงจีน 79หมาย
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจทลายขบวนการบัตร 0 อ.ฝาง จับผู้ช่วยนายทะเบียน 1 ราย ยึดหมายจับ 79 คน โยงเครือข่ายจีนเทา ตรวจสอบการซื้อขายเอกสารทะเบียน
นายวรศิษฎ์ เลียงประดิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทีมโดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่แถลงข่าวความสำเร็จในการทลายเครือข่ายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2567 การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เอกสารเท็จเพื่อประโยชน์ในการเข้าเมืองหรือสวมสิทธิ์
ปฏิบัติการซักฟอกฝาง จับผู้ช่วยนายทะเบียน 1 ราย
ผลการปฏิบัติการดังกล่าวสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 79 ราย และหมายค้น 43 จุด โดยผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนามจัดทำทะเบียนไม่ถูกต้อง รวมถึงกลุ่มเจ้าของบ้านและผู้รับรองอีก 34 ราย และกลุ่มคนต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์จำนวน 8 ราย การจับกุมครั้งนี้เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐAlso readรถเก๋งขาวชนสามล้อพ่วงข้างหนี บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เจอคนขับเป็นตำรวจอุดรธานี
จุดเริ่มต้นปม DNA ลักพาตัวเด็กชาย 12 ปี
จุดเริ่มต้นของเครือข่ายนี้มาจากปฏิบัติการ "เผยเงาเหนือ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง พบเด็กชายวัย 12 ปี เตรียมเดินทางเข้าประเทศจีนพร้อมกับนางจินกู่ มารดาชาวจีน และนายอี้หลง อายุ 50 ปี แต่ขาดเอกสารยินยอมจากบิดา ผลการตรวจดีเอ็นเอยืนยันว่านายอี้หลงและนางจินกู่คือบิดามารดาตามสายเลือดจริง แต่กลับมีชายไทยอีกคนหนึ่งปรากฏชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร จึงดำเนินคดีกับทั้ง 3 รายและเพิกถอนรายการทะเบียน
ขยายผลซุกซ่อนในแอปพลิเคชันซื้อขายบัตร 0
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบข้อมูลการสนทนาในแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการซื้อขาย บัตรสีขาหรือบัตร 0 ซึ่งคือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยมีการระบุราคาอยู่ที่ 120,000 บาท และกำหนดให้มัดจำเงินจำนวน 25% ในเบื้องต้น โดยระบุว่าสามารถดำเนินการให้ที่อำเภอฝาง และสามารถได้รับบัตรตัวจริงภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ประสานงานกับคณะทำงาน DOPA N.I.C.E. เพื่อขยายผลตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่
เครือข่ายผู้ช่วยนายทะเบียนทุจริต 130 ราย
จากการสำรวจข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอฝาง พบว่าผู้ช่วยนายทะเบียนท้องที่มีส่วนลงนามจัดทำทะเบียนรวมทั้งหมด 130 ราย โดยในจำนวนนี้มีรายการต้องสงสัยว่าดำเนินการโดยมิชอบถึง 33 ราย เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อศาล ศาลได้อนุมัติหมายจับทั้งหมด 79 หมายและหมายค้น 43 หมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มเจ้าของบ้านและผู้รับรอง และกลุ่มคนต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์
มาตรการป้องกันและช่องทางการแจ้งเบาะแส
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปิดช่องโหว่ระบบทะเบียนราษฎรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นช่องทางในการสวมสิทธิ์หรือแทรกซึมของอาชญากรรมข้ามชาติ โดยย้ำว่าคนต่างด้าวสามารถพำนัก ทำงาน ประกอบกิจการ หรือดำเนินการเรื่องสัญชาติได้ตามช่องทางกฎหมาย แต่จะไม่ยอมให้มีการใช้เอกสารเทือน นอมินี หรือทุจริตทางทะเบียนเพื่อแสวงหาสิทธิโดยมิชอบ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง
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