ทลายแก๊งยาเสริมความงามเถื่อน คลองเตย ยึดของกลาง 3,367 ชิ้น มูลค่า 10 ล้าน
เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. และ อย. บุกทลายแหล่งผลิตยาฉีดเสริมความงามเถื่อน ย่านคลองเตย ยึดของกลางกว่า 3,367 ชิ้น มูลค่า 10 ล้านบาท เตรียมดำเนินคดีฐานผลิตและขายยาไม่มีทะเบียน
เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บุกทลายแหล่งผลิต ยาฉีดเสริมความงามเถื่อน ย่านคลองเตย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยยึดของกลางจำนวน 3,367 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังพบการลักลอบผลิตยาที่ไม่มีทะเบียนตำรับและไม่ได้มาตรฐานปลอดภัย
ปฏิบัติการบุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) นำโดย พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ และ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. สั่งการให้ บก.ปคบ. นำโดย พล.ต.ต.กฤษฎาพร ปานโปร่ง ผบก.ปคบ. ร่วมด้วย พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.สำเริง อำพรรณทอง และ พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. ปฏิบัติการร่วมกับเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. เพื่อกวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายยาฉีดที่ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯAlso read'ม็อบกำนันมะโน' เคลื่อนบุก 'กระทรวงพลังงาน' จุดยืน 'ลดน้ำมัน 10 บาท' ชี้ หมดหวังระบบ 'สภาบน-ล่าง' ซื้อขายตำแหน่ง
รายละเอียดการตรวจยึดของกลางมูลค่า 10 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาฉีดไม่มีทะเบียนตำรับจำนวน 776 ขวด ฉลากบรรจุภัณฑ์ 2,160 ดวง และอุปกรณ์ผลิต 431 ชิ้น รวม 3,367 ชิ้น โดยพบเครื่องปิดจุก เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดค่า pH ขวดแก้วสีชา กระบอกตวง และเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนในการผลิตยาเพื่อจำหน่ายให้ประชาชน
กระบวนการผลิตยาเถื่อนและไม่ปลอดภัย
ยาที่ตรวจยึดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นภายในคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตยา โดยไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice ผู้ผลิตเป็นพนักงานคลินิกที่ผสมยาและกรอกบรรจุภัณฑ์เองโดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ มีโอกาสสูงที่จะปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้ผู้รับบริการเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเสียชีวิตได้
คำเตือน อย. และบทลงโทษตามกฎหมาย
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เตือนสถานพยาบาลห้ามผลิตยาใช้เองหรือสั่งซื้อยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับมาบริการ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนแพทย์ผู้ให้บริการที่มีเจตนาใช้ยาที่ผลิตขึ้นเอง อย. จะส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาด้านจริยธรรมวิชาชีพ ส่วนฐานผลิตและขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทิศทางกวาดล้างยาเถื่อนต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ยืนยันว่าการยึดของกลางครั้งนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนจากการใช้ยาที่ไม่มีคุณภาพและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงหรือติดเชื้อในกระแสเลือด ตำรวจสอบสวนกลางจะดำเนินการสืบสวนเชิงลึกและกวาดล้างขบวนการนี้ต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการเอาเปรียบโดยมิชอบ
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