ทลายเครือข่ายค้าอาวุธสงครามรายใหญ่ในชลบุรี รวบผู้ต้องสงสัยทั้งทหารและพลเรือนเชื่อมโยงชาวจีน

ตำรวจระดมกำลังบุกจับเครือข่ายค้าปืนไรเฟิล M4 ในพื้นที่ชลบุรี พบผู้เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการทหารและพลเรือน ร่วมมือกับชาวจีนลักลอบซื้อขายอาวุธสงครามราคาสูง

เหตุการณ์สะเทือนขวัญและสร้างความกังวลด้านความมั่นคงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้ปฏิบัติการครั้งสำคัญในการทลายเครือข่ายลักลอบจัดหาและซื้อขายอาวุธสงครามรายใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ พลเรือน และชาวต่างชาติ จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการนี้มาจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูหราในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งเป็นที่พักของนายหมิงเฉิน ซุน ชายชาวจีนวัย 30 ปี โดยในการบุกค้นครั้งนั้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง นำไปสู่การขยายผลเพื่อตามล่าตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดหาอาวุธเหล่านี้ จากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการนี้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลักที่ถูกควบคุมตัวได้ในระยะแรก 2 ราย คือ พ.

จ. อ.

เมธี อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือสัตหีบ และนายบอย ซึ่งเป็นเจ้าของสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยทั้งสองรายถูกสงสัยว่ามีบทบาทสำคัญในการประสานงานและจัดหาอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมเพื่อส่งมอบให้กับผู้ต้องหาชาวจีน การที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการอาชญากรรมเช่นนี้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและเข้าถึงคลังอาวุธของทางราชการ ทำให้การสืบสวนต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวังและรัดกุมที่สุดเพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายนี้ให้หมดสิ้นไป ความคืบหน้าล่าสุดในเวลา 19.30 น.

ของวันเดียวกัน พล. ต. อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.

ต. ท.

นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ นายตำรวจสืบสวนมือฉกาจ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเข้าปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจับกุมตัวนายจำรอง อายุ 51 ปี พลเรือนผู้ต้องสงสัยรายสำคัญ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายจำรองเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกใช้เป็นทางผ่านในการโอนเงินค่าซื้อขายอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่น M4 ซึ่งมีราคาสูงถึงกระบอกละ 100,000 บาท แม้ในเบื้องต้นนายจำรองจะให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าตนเองเพียงแต่รับจ้างเปิดบัญชีให้กับผู้ต้องหาชาวจีน โดยไม่ทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือการซื้อขายอาวุธสงคราม แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ปักใจเชื่อและกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้กระทำผิดให้ดิ้นไม่หลุด ในด้านภาพรวมของเครือข่ายอาชญากรรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสืบสวนจนถึงปัจจุบันพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างน้อย 5 ราย โดยสามารถเชิญตัวมาสอบสวนได้แล้ว 3 ราย ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขยายผล พบว่ารายหนึ่งเป็นข้าราชการทหารที่ยังประจำการอยู่ และอีกรายเป็นอดีตทหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน พล.

ต. ท.

นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ได้เน้นย้ำว่าในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ต้องสงสัยบางราย แต่เป็นการเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการ อย่างไรก็ตาม หากพบหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งใด หรือเป็นพลเรือน เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้น เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จนถึงเวลา 20.10 น.

พล. ต. ท.

นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการคุมทีมสืบสวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อระบุตัวตนของผู้บงการรายใหญ่อื่นๆ ที่อาจซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังขบวนการค้าอาวุธสงครามข้ามชาตินี้ การปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นยุทธการสำคัญในการกวาดล้างอาวุธเถื่อนที่หลุดลอดออกมาสู่ตลาดมืด ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในอนาคต โดยทางตำรวจสัญญาว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุ

ค้าอาวุธสงคราม ไรเฟิล M4 ชลบุรี อาชญากรรมข้ามชาติ สืบสวนสอบสวน

 

