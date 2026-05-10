ทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลวงคนไทยทำงานแอดมินแต่บังคับเป็นบัญชีม้าฟอกเงินให้แก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

บก.ปคม. เปิดปฏิบัติการกวาดล้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ล่อลวงคนไทยด้วยงานรายได้สูงในสระแก้ว แต่แท้จริงกลับถูกส่งตัวไปกัมพูชาเพื่อบังคับสแกนใบหน้าเป็นบัญชีม้าฟอกเงิน จับกุมผู้ต้องหาสำคัญและออกหมายจับรวม 13 ราย
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการ ค้ามนุษย์ หรือ บก. ปคม. ภายใต้การอำนวยการของ พล.
ต. ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช. ก.
พร้อมด้วย พล. ต. ต. ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.
ก. และ พล. ต. ต.
วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก. ปคม. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูง อาทิ พ. ต.
อ. พัฒนา ฉายาวัฒน์ พ. ต. อ.
มนูญ แก้วก่ำ และ พ. ต. อ. วริษฐ์ ปทุมารักษ์ พร้อมทีมสืบสวนนำโดย พ.
ต. ท. สุพจน์ ทองมาเอง และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก. ปคม.
ได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการครั้งสำคัญในการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนและเป็นระบบ โดยกลุ่มผู้ต้องหาได้กระทำการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อร่วมกันค้ามนุษย์ในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม มีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย หรือพาบุคคลไปส่งยังที่ใดที่หนึ่งโดยการหลอกลวง และหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งถือเป็นการขูดรีดบุคคลโดยไม่คำนึงถึงความยินยอมของผู้ถูกกระทำ ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.
ปคม.
พบว่าขบวนการนี้มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเกี่ยวข้องมากกว่า 40 ราย โดยมีรูปแบบการก่อเหตุที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมาตรการของภาครัฐในการกวาดล้างบัญชีม้าแบบปกติมีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ไม่สามารถหาบัญชีม้าได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน จึงได้ปรับกลยุทธ์มาเป็นการล่อลวงคนไทยให้ไปเป็น บัญชีม้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการบังคับให้เหยื่อต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการโอนเงินฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากร โดยใช้กลอุบายโฆษณารับสมัครงานในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าเป็นงานแอดมินตอบแชทที่มีรายได้สูงและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเน้นย้ำว่าไม่ต้องเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อให้เหยื่อเกิดความไว้วางใจและหลงเชื่อเข้าสู่กระบวนการ ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานของขบวนการนี้ ถูกแบ่งออกเป็นระบบอย่างชัดเจนถึง 9 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสรรหาเหยื่อผ่านช่องทางออนไลน์ การเตรียมความพร้อมด้านบัญชีในฝั่งประเทศไทย การลำเลียงเหยื่อโดยมีทีมสอดแนมคอยเฝ้าระวังตามแนวชายแดน จนถึงขั้นตอนการพาเหยื่อข้ามแดนโดยมีการใช้อาวุธเพื่อข่มขู่ และจบลงด้วยการกักขังเหยื่อไว้ในสถานที่ปิดในประเทศกัมพูชา เพื่อบังคับให้สแกนใบหน้าและโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดหรือเงินบาปเพื่อนำไปฟอกเงินให้สะอาดขึ้น ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและพรากอิสรภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง สำหรับผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด 13 ราย โดยในปฏิบัติการล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญ 4 ราย ได้แก่ น.
ส.
วนิดา, นายนิเวช และนางจรัสศรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลุ่มนำพาเหยื่อข้ามแดน โดยจะรับตัวคนไทยจากโรงแรมในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วนำพาไปส่งยังจุดนัดพบตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อให้ชาวกัมพูชามารับตัวไป และอีกหนึ่งรายคือ นายบุญธรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับรถตู้หรือรถสาธารณะที่รับจ้างขนย้ายเหยื่อจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของแก๊งสแกมเมอร์ ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 5 รายได้ถูกอายัดตัวในเรือนจำเนื่องจากถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังมีผู้ต้องหาอีก 4 รายที่ยังคงกบดานอยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานและสืบสวนเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การทลายเครือข่ายในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือ Anti Cyber Scam Center (ACSC) ในการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่พัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดจะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนและจะดำเนินการขยายผลเพื่อกวาดล้างทั้งขบวนการให้สิ้นซาก เพื่อไม่ให้กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมได้อีก ทั้งนี้ บก.
ปคม.
ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานที่อ้างรายได้สูงเกินจริง โดยเฉพาะงานแอดมินในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่อ้างว่าไม่ต้องข้ามแดน หากมีข้อสงสัยควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หากพบเบาะแสหรือได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 1191 หรือเพจเฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโม
ค้ามนุษย์ บัญชีม้า แก๊งสแกมเมอร์ บก.ปคม. อาชญากรรมข้ามชาติ
