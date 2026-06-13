ทรูเสริมเครือข่ายเต็มกำลัง รองรับประชาชนร่วมแสดงความอาลัยพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทรูขยายและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 5G, 4G และ WiFi ตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากรพ.จุฬาลงกรณ์ สู่พระบรมมหาราชวัง ติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ พร้อมวิศวกรดูแลตลอด 24 ชม.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ. ศ. 2569 เวลา 07:14 น.
ที่ผ่านมา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู ได้ประกาศดำเนินการขยายและเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารทั้งระบบ 5G, 4G และ WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรที่หลั่งไหลมาร่วมแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จในพระราชพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง การดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของคนไทยทั้งชาติในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยทรูได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มกำลังเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวน ทรูได้ติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่หรือ COW (Cell-On-Wheel) เพิ่มเติมในจุดที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายตามแนวถนนสำคัญที่ขบวนผ่าน อาทิ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ตลอดจนบริเวณหน้าพระลานและประตูวิเศษไชยศรี ซึ่งเป็นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง โดยทีมวิศวกรของทรูจะเฝ้าติดตามคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การสื่อสาร การติดตามข่าวสาร และการใช้บริการดิจิทัลต่างๆ ของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่นที่สุด การขยายเครือข่ายครั้งนี้ครอบคลุมทั้งระบบ 5G และ 4G ที่มีความเร็วสูง รวมถึงการเพิ่มจุดให้บริการ WiFi สาธารณะในพื้นที่สำคัญ เพื่อรองรับการ live สตรีม การโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย และการใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ประชาชนนิยมใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญ ทรูหวังว่าการดำเนินการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกท่านที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและอาลัยครั้งนี้ โดยไม่ให้เกิดปัญหาการใช้งานที่ติดขัด ทั้งนี้ ทรูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ตลอดไ
ทรู เครือข่าย พระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 5G
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