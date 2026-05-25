ทรูเอ็กซ์เปิดโซลูชัน Smart Home AI เติมเต็มชีวิตในบ้านด้วยเอมี่ผู้ช่วยอัจฉริยะ

ทรูเอ็กซ์เปิดระบบ TrueX Home Hub พร้อมเอมี่ผู้ช่วยเสียงไทยเต็มรูปแบบรวม AI CCTV, TrueID TV Gen3, สมาร์ทปลั๊กและโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการบ้านอัจฉริยะของไทย
ด้วยการเปลี่ยนโฉมของบริการอินเทอร์เน็ตบ้านจากเพียงการเชื่อมต่อความเร็วสูงสู่ระบบอัจฉริยะครบวงจร TrueX ได้นำเสนอ Smart Home Ecosystem ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยี AI เข้าด้วยกัน ระบบหลักคือ TrueX Home Hub ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในบ้านและมาพร้อมกับ เอมี่ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยเต็มรูปแบบ เอมียังสามารถตอบคำถามทั่วไปและช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟ ปรับอุณหภูมิ หรือเปิดกล้องวงจรปิด ด้วยความสามารถด้านความปลอดภัย ความบันเทิง และการจัดการพลังงาน ระบบยังรวมอุปกรณ์เช่น AI CCTV ที่สามารถแยกแยะบุคคล เสียงเด็ก เสียงสัตว์เลี้ยงและพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างแม่นยำ TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI ความคมชัดระดับ 4K HDR พร้อมกล้องในตัวเพื่อการออกกำลังกายหรือเกมโดยไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยังมีสมาร์ทปลั๊กที่บันทึกการใช้พลังงานและหลอดไฟอัจฉริยะที่ปรับแสงตามโหมด Biorhythm รวมถึงโซลูชัน Solar Smart Home จาก Altervim ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าฝ่ายโฮมคอนเนคทิวิตี้ของทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูลว่าฐานผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 10.
41 ล้านราย และอัตราการเติบโตอยู่ในระดับ 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แม้ว่าตัวเลขการเติบโตจะค่อนข้างคงที่ แต่ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ผู้บริโภคไม่ได้มองหาแค่ความเร็วของการเชื่อมต่ออีกต่อไป แต่ต้องการโซลูชันที่ทำให้ชีวิตในบ้านสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น รายงาน Digital 2025 Thailand ของ We Are Social และ Meltwater ระบุว่าจนปี 2025 ประเทศไทยจะมีครัวเรือนที่ใช้อุปกรณ์ Smart Home มากถึง 12.3 ล้านชิ้น ซึ่งทำให้ความต้องการในเทคโนโลยีเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลภายในบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง TrueX Home Hub จึงเข้ามาแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ที่ซับซ้อนโดยผู้ใช้ต้องตั้งค่าและควบคุมด้วยตนเอง ผ่านการรวมเครือข่ายคุณภาพสูงอุปกรณ์ IoT อัจฉริยะและ AI เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยเอมี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รับรู้คำสั่งภาษาไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในบ้านเป็นธรรมชาติและไร้ข้อจำกัด เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ของ TrueOnline Home Next ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัว บริษัทตั้งบูธโชว์เคสที่ลานลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจัดแสดงไลฟ์สไตล์สามรูปแบบในบรรยากาศจำลองภายในบ้าน การแสดงนี้สื่อให้เห็นการทำงานของเอมี่และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าทรูออนไลน์สามารถสมัครรับเอมี่ในราคาโปรโมชั่น 119 บาทต่อเดือนจากราคาปกติ 179 บาทต่อเดือน และยังมีบริการ Pet AI Care ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมงในราคา 99 บาทต่อเดือน โปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทรูออนไลน์เพื่อสมัครใช้บริการและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบ้านให้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ดูแลชีวิตและเติมเต็มความสุขของทุกคนในครอบครั
